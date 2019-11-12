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На территории воинской части в Гродно полностью сгорели три танка

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  • 12.11.2019, 13:37
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На территории воинской части в Гродно полностью сгорели три танка
иллюстрационное фото

Несколько боксов уничтожены взрывами.

На территории воинской части №05733 в гродненском микрорайоне Фолюш сегодня, 12 ноября, были взрывы и пожар. Горели боксы, в которых хранится боевая техника. На место прибыли 9 спецавтомобилей МЧС и 2 машины скорой помощи. По предварительным данным, пострадавших нет, а на этот момент пожар уже ликвидирован, сообщает телеграмм-канал NEXTA.

Итоги печальны: три танка полностью сгорели, а несколько боксов уничтожены взрывами.

Кстати, пресс-служба Минобороны даже умудрилась сообщить о ЧП раньше нас. Молодцы. Исправляются. Так однажды и закончатся #военные_тайны


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