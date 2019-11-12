Украинская Рада приняла в первом чтении законопроект об урегулировании добычи янтаря 1 12.11.2019, 15:17

За законопроект в первом чтении проголосовали 342 нардепа.

Верховная Рада 12 ноября приняла в первом чтении законопроект № 2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу урегулирования вопроса добычи янтаря", передает корреспондент "Гордон".

Депутаты сегодня 342 голосами внесли этот законопроект в повестку дня сессии, затем утвердили рассмотрение документа по процедуре аd hoc – (от латинского выражения "по особому случаю").

За законопроект в первом чтении проголосовали 342 нардепов.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость принятия документа обусловлена особенно большими размерами незаконной добычи и оборота янтаря в Украине.

"В результате чрезмерной административной нагрузки янтарь добывается методами, следствием которых является разрушение экосистем территорий. Главными факторами негативного влияния является чрезвычайно нелегальная добыча янтаря в значительных масштабах, что привело к нарушению экосистем, недостаточному объему финансирования работ, связанных с уменьшением воздействия на окружающую среду, обусловленного разработкой месторождений и не проведением рекультивации выработанных участков, прежде всего в Полесье", – сказано в записке.

Отмечается, что экономические последствия – убытки в лесном и водном хозяйстве, деградация почв, потеря для государства значительных объемов янтаря-сырца, которые намного превышают объемы законной добычи.

"Вопрос урегулирования добычи янтаря обусловливает необходимость внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины о недрах и Земельный кодекс Украины. Проектом акта предлагается внести изменения в законодательные акты, регулирующие процедуру получения специального разрешения на пользование недрами с целью добычи янтаря", – говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту законопроекта, специальные разрешения на добычу янтаря будут предоставлять на пять лет. Предполагается, что такие спецразрешения будут продавать на онлайн-аукционах. Подать документы на получение разрешения можно будет через электронный кабинет пользователя на официальном сайте Госслужбы геологии и недр. Площадь участка недр, на которую предоставляется специальное разрешение, должна быть не больше 10 гектаров. В документе установлена начальная цена за 1 га – 3400 грн ($139).

Документ также запрещает до 1 января 2021 года экспортировать из Украины необработанный янтарь-сырец.