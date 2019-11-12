Кембриджский словарь выбрал слово 1 12.11.2019, 16:40

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Оно появилось в обиходе лишь в 2011 году.

Кембриджский словарь назвал словом года upcycling. Это изготовление мебели, одежды и других предметов из переработанных материалов, пишет журнал «Нож».

С декабря 2011 года, когда это слово впервые внесли в электронный словарь, частота его употребления выросла на 181%. Запросы, связанные с этим словом, удвоились за последний год.

В шорт-лист Кембриджского словаря вошли:

carbon sink — поглотитель углерода (лес, который может поглощать достаточное количество углерода и уменьшать парниковый эффект);

compostable — компостируемый материал;

preservation — сохранение (природных ресурсов).

Cоставители словаря Collins Dictionary назвали словосочетанием года «климатическую забастовку» (climate strike).