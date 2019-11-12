Во Вьетнаме нашли оленя, которого никто не видел почти 30 лет 4 12.11.2019, 18:07

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Зоологи считали, что этого вида больше не существует.

Серебристый вьетнамский карликовый олень вошел в список 25 «самых разыскиваемых» утерянных видов, составленный Глобальным управлением по сохранению дикой природы (GWC), сообщает «Вокруг света».

В течение пяти месяцев неподалеку от пляжного города Нячанг группа исследователей пыталась поймать на камеру редкого оленя. Дело в том, что местные жители и лесники ранее сообщили ученым, что видели «вымершее» животное. В результате было получено 275 фотографий этих млекопитающих.

Затем команда исследователей установила в том же районе еще 29 камер. И в последующие пять месяцев получила еще 1881 фотографию оленей.

Эти карликовые олени обитают в прибрежных тропических лесах на юге Вьетнама. По данным GWC, это самые маленькие в мире парнокопытные млекопитающие. Их средний вес – около 4,5 кг.

Впервые этот вид был описан учеными в 1910 году: именно тогда в окрестностях Нячанга впервые было обнаружено четыре экземпляра.