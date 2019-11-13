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Утренние ритуалы: что бодрит лучше, чем кофе

  • 13.11.2019, 8:19
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Утренние ритуалы: что бодрит лучше, чем кофе

10 способов проснуться, эффективность которых доказана наукой.

Для многих чашка кофе — единственная возможность сделать утро приятнее и помочь себе проснуться. Кофе вообще хорошая штука: есть данные, что он способен снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, защитить от сахарного диабета второго типа, болезни Альцгеймера и депрессии.

Кофе стоит взять на заметку и тем, кто не прочь пропустить пару коктейлей по пятницам: ещё в 2009 году в экспериментах на мышах было обнаружено, что кофе помогает снять усталость, вызванную алкоголем, и нивелировать его расслабляющий эффект, когда это необходимо. В общем, поводов отказываться от кофе, если вы его любите, нет — вот только бодрит отнюдь не всех, пишет wonderzine.com.

Оторвитесь от экрана

К счастью, у научного сообщества пока нет убедительных доказательств того, что «синий» или «голубой» свет смартфонов, планшетов и ноутбуков влияет на кожу подобно ультрафиолетовому излучению, увеличивая риск меланомы или фотостарения. Однако у исследователей почти нет сомнений в том, что такой свет негативно сказывается на нашем самочувствии. Речь прежде всего об ощущениях потери фокуса, сухости и жжении в глазах — симптомах, которые подрывают продуктивность и часто провоцируют головную боль. Это может случиться уже после двух-трёх часов непрерывной работы за компьютером, не говоря уже о целом рабочем дне.

Когда вы чувствуете, что перед глазами всё плывёт, а сами они закрываются, хотя вы выспались, попробуйте отвлечься от экрана и посмотреть в окно. Ещё лучше — сделайте зарядку для глаз «как в школе», попеременно смотря в разные стороны.

Съешьте что-то несладкое

Часто вялость и желание прилечь в середине дня обусловлены вовсе не природной ленью, а низким уровнем сахара в крови. Причём такое состояние может наступить не только в состоянии голода, но и после плотной еды с большим количеством углеводов: выброс инсулина быстро снижает их уровень в крови, одновременно способствуя «сонным» эффектам других веществ, триптофана и серотонина. Хотя самый быстрый способ поднять уровень сахара — съесть что-нибудь сладкое, после конфеты прилив энергии длится недолго, вновь сменяясь разрушительной усталостью.

Исследования показывают, что лучше всего организм реагирует на клетчатку и здоровые жиры — так что сэндвич с авокадо, приготовленный дома, окажется весьма кстати. Не стоит забывать и о продуктах с высоким содержанием железа (белая фасоль, чечевица, шпинат, горький шоколад), дефицит которого может стать причиной упадка сил. Усвоить железо организму помогает витамин С — его много в сладком перце, цветной капусте и цитрусовых.

Попейте воды

И ещё раз о вечном: если вы голодны, раздражены или устали — выпейте стакан воды. Как известно, жажда нередко маскируется под голод, да и со стрессом стакан прохладной воды справляется не хуже валерьянки. Важно, что при нехватке жидкости организму начинает недоставать энергии — возможно, той самой, которая необходима, чтобы доделать проект, написать текст, выступить с презентацией продукта или как следует проснуться.

В официальных рекомендациях указан объём не воды, а жидкости в целом — это 3,7 литра в сутки для мужчин и 2,7 литра для женщин. Жидкость может поступать с едой и разными напитками, но всё же, чтобы незаметно не перебрать с сахаром или калориями, имеет смысл время от времени выпивать стакан чистой воды.

Прогуляйтесь

Возможно, если бы световой день был длиннее, у нас бы не было такой потребности в кофе и прочих энергетиках. Во всяком случае данные исследований указывают, что дневной свет — это один из факторов, позволяющих сохранять оптимизм и бодрость в течение дня. Есть интересные данные, что бодрить может и синий свет, излучаемый экранами гаджетов, но таких экспериментов пока мало, а дозы синего света в них были намного выше тех, которые мы получаем при работе за компьютером.

В условиях суровой русской зимы и не менее суровых осени и весны бо́льшую часть года мы проводим среди оттенков серого, что не может не сказываться на общем состоянии организма. Отсутствие солнечных лучей приводит к недостаточности витамина D, который снижает риск депрессии и улучшает настроение в краткосрочной перспективе. Этот витамин в виде добавки к пище показан многим людям. В летнее время его выработка тоже затруднена, ведь мы защищаем кожу от солнечных лучей — а вот сейчас, пока солнце не слишком агрессивное, прогулка в течение дня поможет взбодриться.

Танцуйте так, словно никто не видит

Танцуйте, прыгайте, кружитесь и просто двигайтесь, чтобы немедленно взбодриться. Эксперты постоянно говорят, что даже небольшая ежедневная нагрузка способна улучшить показатели здоровья и помочь работе всех систем организма — в том числе улучшить концентрацию и внимание. Причём работает это не только в случае систематических упражнений — так что можно ничего не планировать заранее. Например, в одном исследовании выяснилось, что сонливость просто исчезает, если начать двигаться.

Так что начинаете засыпать за рабочим столом — включите любимый видеоклип, где пляшут, встаньте и повторяйте движения; это поможет отвлечься и перезагрузить голову, чтобы приступить к работе с новыми силами. Нам нравится танец в стиле «Я же говорила» из сериала «Клиника».

Глубоко подышите

Учёные доказали, что глубокое и размеренное дыхание — один из лучших способов борьбы со стрессовыми перегрузками. Это очень удобно, если вам необходимо успокоиться здесь и сейчас, а не дома, где можно принять горячую ванну, добившись того же эффекта. Глубокое дыхание может не просто успокоить, но и настроить на волну бодрости и жизненной энергии.

Всё очень просто: чем больше воздуха вы вдыхаете, тем больше кислорода поступает в вашу кровь — и тем больше энергии становится у клеток. Небольшой лайфхак: дыхание «от живота», которое практикуют в йоге, позволит набрать в лёгкие больше воздуха и, соответственно, получить больше бонусов.

Послушайте музыку

Судя по количеству экспериментов, направленных на изучение влияния музыки на организм и её связи с характеристиками человека, учёные в большинстве своём — отчаянные меломаны. Так, например, недавно они выяснили, что «музыкальные мурашки» свидетельствуют об особенном строении мозга, а у мужчин, которые предпочитают рок-музыку, выше показатели тестостерона. Но в данном случае нас интересует другое: музыка помогает сосредоточиться — хотя в это и не верят те, кому она вечно мешает.

На самом деле музыка в качестве фона работы подходит не всем — и она идеальна для монотонных, требующих постоянного повторения действий.

Пожуйте жвачку

Наверное, каждый человек хотя бы раз слышал, что жевательный рефлекс способствует запоминанию информации. В этом утверждении есть рациональное зерно, только вот говорить об одном запоминании неправильно. Есть данные, что жевательные движения помогают сосредоточиться, особенно если речь идёт о срочной и важной задаче. Можно экспериментировать с жеванием яблочных долек или орехов — но отличным вариантом будет и обычная жевательная резинка без сахара.

Учёные выяснили, что жвачка может стать эффективным способом борьбы с дневной сонливостью за счёт ускорения кровообращения и активации определённых областей мозга. Авторы другого исследования пришли к выводу, что жевание жвачки эффективно справляется с беспокойством по поводу выполняемой в данный момент задачи и — внимание! — улучшает понимание только что воспринятой информации.

Смотрите видео с животными

Не можете оторваться от аккаунта очаровательного мини-пига Эгги, завтракаете и ужинаете вместе с лисёнком Рилаем и тратите половину обеденного перерыва на обновления Animals Videos? Добро пожаловать в клуб людей, которые поступают правильно: по данным исследований, просмотр таких видеороликов не только повышает настроение, но и помогает усилить мозговую активность. Типичный пример: в исследовании 2015 года с участием 7 тысяч человек респонденты говорили, что видео с котятами повышают их энергичность и помогают справляться с негативной обстановкой вокруг.

Несмотря на то что эти оценки субъективны, учёные полагают, что эффект есть: работают если не собственно ролики, то самоубеждение. С другой стороны, если вспомнить научные заявления, что просмотр фотографий щенков молодожёнами увеличивает их шансы на счастье в браке, вывод об эффективности видео с животными кажется вполне нормальным.

Поспите

Если ничего из вышеперечисленного не помогло — вздремните. Как утверждают учёные, короткий сон (от 5 до 25 минут) примерно за 6–7 часов до того как вы ляжете в кровать, чтобы провести там всю ночь, — отличный способ справиться с сонливостью и отсутствием мотивации. Интересно, что авторы исследования, проведённого в 2008 году, назвали короткий послеобеденный сон более эффективной инвестицией в самочувствие, чем досыпание по выходным или использование кофеина в течение дня.

Другие исследования соглашаются с выводом, демонстрируя, что сон в середине дня улучшает способности к обучению, положительно влияет на память и активизирует творческое мышление. Сейчас много говорят и о полифазном сне, «изобретение» которого приписывают Леонардо да Винчи — правда, у этого биохакерского метода пока больше противников, чем сторонников.


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