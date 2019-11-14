Михалок выпустил новый клип с философским подтекстом 14.11.2019, 11:20

В ролике полно загадок и скрытых смыслов.

Сегодня у группы Сергея Михалка Drezden вышел новый сингл «Эдельвейс» и клип на него. В ролике вместе с Сергеем снялась его жена, актриса Светлана Зеленковская. Режиссер клипа презентует его так: «Это мир литературных ребусов и философских текстов», сообщает tut.by.

«Эдельвейс» — заглавный сингл второго альбома группы Drezden. Автором клипа стала популярный минский фотограф Каролина Полякова. В ролике полно загадок и скрытых смыслов, искать которые поклонникам придется самим. Полякова объясняет:

— Это рассказ о бесконечном возвращении домой и желании быть настоящими в самой лучшей компании. О возможности трансформировать тоску в творчество и любовании образами из воронки фантазии.

Напомним, Drezden — группа Сергея Михалка, в которой он раскрывает еще одну сторону своего творчества. Этот проект — эклектичный сплав The Cure, Wolfsheim и Алексея Вишни; переосмысление музыки Новой волны и Neue Deutsche Welle спустя 40 лет.

Дебютный альбом проекта вышел в сентябре 2018. Второй альбом выйдет в ближайшее время.