«Вашу квартиру поставят на контроль, и такие, как я, будут ходить чаще»5
- 14.11.2019, 14:38
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Минчанин записал разговор с настырным оконщиком.
В случае ядерного взрыва выжить смогут только тараканы и коробейники — и тех, и других даже из квартиры выпроводить непросто. В очередной раз это доказал минчанин Валерий, который чуть ли не метлой выгонял так называемого оконщика со своего порога. Мсье (он наверняка был в серьезном костюме) настойчиво пытался пробраться к окну и что-то там проверить, а когда понял, что через дверь он все же не пройдет, мягко намекнул на не очень приятные последствия (сказал, что приманит сюда других представителей своего вида). Разговор с коробейником был записан на диктофон, пишет onliner.by.
Как объяснил Валерий, на днях ему позвонила девушка, которая сообщила, что у кого-то из его дома выпала рама и теперь специалисты вынуждены проверять окна у всех (легенда про выпавшую раму стара как мир). Девушка настояла на встрече с представителем их компании, несмотря на нежелание Валерия (так бывает). Публикуем запись разговора и его расшифровку.
— Здравствуйте, по поводу окон.
— Здравствуйте. Я говорил, что с окнами, в принципе, у нас все хорошо.
— Девушке по телефону?
— Да-да. Она сказала, что это вам нужно сказать. Ну я вам и говорю.
— Смотрите, просто в вашем районе проходит диагностика, нам необходимо пройти все квартиры и посмотреть окна. Я помечу у себя в протоколе — посмотрю, если все хорошо, то побегу дальше.
— Ну, помечайте.
— Давайте я посмотрю.
— Не надо! У нас смотрели люди, которые устанавливали.
— А давно устанавливали?
— Года два назад. Я не знаю, я просто здесь не был.
— А кто смотрел?
— Люди, которые устанавливали.
— А когда?
— Я не знаю когда, но я знаю, что у нас все хорошо. Я просто не понимаю, откуда такая настырность смешная.
— Понимаете, это моя работа и мне необходимо посмотреть.
— Это я все понимаю.
— Я вас спрашиваю, когда смотрели, а вы мне не можете сказать, когда смотрели.
— Я вам просто говорю, что окна работают.
— Это вам сказали?
— Я вижу, что они работают.
— Понятно, что они работают, но могут быть мелкие проблемы.
— Ничего страшного, я разберусь.
— Необходимо посмотреть, понимаете.
— Хорошо, я разберусь.
— Вы делаете хорошо свою работу? Вот я тоже хочу делать свою работу хорошо. Просто, если я сейчас развернусь и уйду, я, получается, не провел диагностику, и в случае какой-то проблемы потом с меня будут спрашивать.
— Ничего страшного, я с вас ничего не буду спрашивать.
— Так это вы не будете, а мое начальство будет, понимаете.
— Тогда проблема у начальства.
— Тогда проблемы у меня будут, вот в чем проблема. Давайте буквально минут 5—10 вашего времени.
— Я же вам сказал, что у меня все хорошо. Понимаете? Какие вопросы?
— Мне, как специалисту, необходимо проверить.
— Я вам как собственник говорю, что у нас все хорошо.
— Вы не специалист, дело в этом. Если я сейчас не проверю ваши окна, не проведу диагностику, вашу квартиру поставят на контроль и такие, как я, будут ходить чаще. До тех пор, пока не проверят.
— А кто вы?
— Единый сервисный центр по городу Минску.
— Отмечайте, что все хорошо.
— Все равно? Мне вас на контроль придется поставить.
— Да, ставьте на контроль, ставьте на контроль.