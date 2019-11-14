«Вашу квартиру поставят на контроль, и такие, как я, будут ходить чаще» 5 14.11.2019, 14:38

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Фото: архив Onliner

Минчанин записал разговор с настырным оконщиком.

В случае ядерного взрыва выжить смогут только тараканы и коробейники — и тех, и других даже из квартиры выпроводить непросто. В очередной раз это доказал минчанин Валерий, который чуть ли не метлой выгонял так называемого оконщика со своего порога. Мсье (он наверняка был в серьезном костюме) настойчиво пытался пробраться к окну и что-то там проверить, а когда понял, что через дверь он все же не пройдет, мягко намекнул на не очень приятные последствия (сказал, что приманит сюда других представителей своего вида). Разговор с коробейником был записан на диктофон, пишет onliner.by.

Как объяснил Валерий, на днях ему позвонила девушка, которая сообщила, что у кого-то из его дома выпала рама и теперь специалисты вынуждены проверять окна у всех (легенда про выпавшую раму стара как мир). Девушка настояла на встрече с представителем их компании, несмотря на нежелание Валерия (так бывает). Публикуем запись разговора и его расшифровку.

— Здравствуйте, по поводу окон.

— Здравствуйте. Я говорил, что с окнами, в принципе, у нас все хорошо.

— Девушке по телефону?

— Да-да. Она сказала, что это вам нужно сказать. Ну я вам и говорю.

— Смотрите, просто в вашем районе проходит диагностика, нам необходимо пройти все квартиры и посмотреть окна. Я помечу у себя в протоколе — посмотрю, если все хорошо, то побегу дальше.

— Ну, помечайте.

— Давайте я посмотрю.

— Не надо! У нас смотрели люди, которые устанавливали.

— А давно устанавливали?

— Года два назад. Я не знаю, я просто здесь не был.

— А кто смотрел?

— Люди, которые устанавливали.

— А когда?

— Я не знаю когда, но я знаю, что у нас все хорошо. Я просто не понимаю, откуда такая настырность смешная.

— Понимаете, это моя работа и мне необходимо посмотреть.

— Это я все понимаю.

— Я вас спрашиваю, когда смотрели, а вы мне не можете сказать, когда смотрели.

— Я вам просто говорю, что окна работают.

— Это вам сказали?

— Я вижу, что они работают.

— Понятно, что они работают, но могут быть мелкие проблемы.

— Ничего страшного, я разберусь.

— Необходимо посмотреть, понимаете.

— Хорошо, я разберусь.

— Вы делаете хорошо свою работу? Вот я тоже хочу делать свою работу хорошо. Просто, если я сейчас развернусь и уйду, я, получается, не провел диагностику, и в случае какой-то проблемы потом с меня будут спрашивать.

— Ничего страшного, я с вас ничего не буду спрашивать.

— Так это вы не будете, а мое начальство будет, понимаете.

— Тогда проблема у начальства.

— Тогда проблемы у меня будут, вот в чем проблема. Давайте буквально минут 5—10 вашего времени.

— Я же вам сказал, что у меня все хорошо. Понимаете? Какие вопросы?

— Мне, как специалисту, необходимо проверить.

— Я вам как собственник говорю, что у нас все хорошо.

— Вы не специалист, дело в этом. Если я сейчас не проверю ваши окна, не проведу диагностику, вашу квартиру поставят на контроль и такие, как я, будут ходить чаще. До тех пор, пока не проверят.

— А кто вы?

— Единый сервисный центр по городу Минску.

— Отмечайте, что все хорошо.

— Все равно? Мне вас на контроль придется поставить.

— Да, ставьте на контроль, ставьте на контроль.