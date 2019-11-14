Жаркий ноябрь: как связаны температурные рекорды в Беларуси и наводнение в Венеции 14.11.2019, 19:18

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Температурные экстремумы дня обновляются уже в пятый раз с начала месяца.

Осень в этом году исключительная: сентябрь и октябрь выдались на несколько градусов теплее нормы. А теперь и ноябрь - самый холодный месяц сезона - удивляет климатическими рекордами. БелаПАН провел сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета и выявил занимательные факты.

Самые старые температурные рекорды продержались более полувека - с 1950 года. А 13 ноября максимумы дня обновились на многих метеостанциях Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Так, в Житковичах было +15,5°C против +14,1°C, а в Слуцке +14,4°C против прежних +12°C.

Теплее всего в стране было в Пинске и Бресте - +16,5°C. В Пинске прошлый экстремум дня был зафиксирован в 2010 году - +14,6°C, а в Бресте - +15,5°C в 1996-м.

Максимальные значения обновились на всех метеостанциях Минской области, а в самой столице побит рекорд 50-летней давности: +13,2°C против +11,1°C.

Среди областных городов новый рекорд установлен в Могилеве - 11,3 градуса выше нуля. Предыдущий максимум (+10,2 градуса) держался с 1977 года.

Кстати, 13 ноября температурные рекорды обновились в пятый раз с начала месяца! А теплая погода, как обещают синоптики, продержится как минимум до начала следующей недели.

Теплая погода связана с наводнением в Венеции?

Тепло радует не только белорусов, но и жителей центра России. Там температура воздуха на 5 градусов выше, чем должна быть в этих числах, пишет kp.by.

Главный синоптик Московского метеобюро Татьяна Позднякова объяснила, что арктический антициклон, приносивший холод, переместился на юг. И европейская часть России, и Минск оказалась в южных потоках воздуха, который идет с Балкан. Этот же антициклон блокирует ненастные циклоны, формирующиеся на западе Средиземноморья. Им ничего не остается, как двигаться на север Италии, Франции, к Альпам. Сильные ливни, вызвавшие наводнение в Венеции, - именно из этих циклонов. Это все единый процесс.