Семья белоруски пошла на необычный эксперимент с едой 7 15.11.2019, 13:47

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Зачем?

Выбрасывать продукты — нерационально и неэкологично. А можно ли прожить, питаясь исключительно пищевыми отходами? Не опасно ли есть «просрочку» и что все-таки необходимо докупать, выясняет Ecoidea.by у семьи, которая отважилась на такой пищевой эксперимент.

Белоруска Елена Ромашко вместе с мужем Адольфом и двухлетней дочерью сейчас живет в Германии. Интернациональная семья на протяжении месяца в социальных сетях публиковала отчеты о том, как они добывали продукты и какие блюда из них приготовили. Зачем они спасали выброшенную еду, удавалось ли полностью утолить голод и по каким продуктам скучали, экспериментаторы с удовольствием рассказали.

Елена и Адольф познакомились семь лет назад в Германии, куда приехали учиться после окончания вузов в своих странах — в Беларуси и ЮАР.

— Когда мы начали жить вместе, кухня стала центром наших культурных различий, — вспоминает Елена. — На самые обыденные и бытовые вещи мы говорили друг другу «Что ты делаешь! Так же нельзя!». Потом пришло осознание, насколько глубоко в нас укоренились какие-то необоснованные запреты и правила.

При первых походах за продуктами со своим мужем девушка заметила, насколько по-разному они совершают покупки.

— Адольф обычно покупал меньше еды — только то, что ему хотелось, а я ещё по привычке брала всё, что, как мне тогда казалось, обязательно должно быть в холодильнике, — вспоминает Елена.

Взрослея в странах с разным климатом, пара имела очень разное представление о том, что такое здоровое питание, вкусная еда. Но личный опыт со временем обновлялся: супруги много путешествовали, наблюдали, как и что едят в других странах. Елена признается: больше всего за время путешествий ее поразило как раз очень разное отношение людей к еде.

— В немецком университете, где я преподаю, полно студентов и студенток, которые совершенно не умеют планировать меню, самостоятельно готовить, хранить еду. Из-за этого у них образуется очень много пищевых отходов, — приводит пример она. — Зато в Эфиопии мы видели пятилетних детей, которые несколько километров тащат на себе хворост в гору, чтобы их семья могла поесть теплой пищи… Я ела с этими семьями, и вернулась домой с четким желанием минимизировать свое потребление.

Так однажды семья и пересмотрела собственный «круговорот» еды. Посоветовались и решили как минимум месяц готовить преимущественно из того, что достанется им бесплатно (и могло бы отправиться на свалку как мусор).

— Мы бросили себе вызов: поиск еды и рецептов должен быть для нас увлекательным квестом, — рассказывает экоактивистка. — Уже на второй день идею поддержали наши друзья: уезжая на выходные к родным, они оставили нам целую коробку продуктов, которые пришлось бы выбросить, если бы не мы.

В целом на время месячного эксперимента источниками продуктов для семьи стали общественные сады и огороды, дикорастущие растения, полки фудшеринга, остатки еды на работе. К примеру, у Елены в офисе, на университетской кухне, постоянно оставляют хлеб и другие продукты. Там же сотрудники и сотрудницы разбирают остатки еды после фуршетов и вечеринок.

— Чаще всего нам отдавали кабачки, тыквы, морковь, айву и почерневшие бананы. Магазины выбрасывают в основном салатные листья разных типов, черствеющий хлеб, кольраби, брокколи, бананы, редис, — заметила Елена. — Большинство этих продуктов идёт на выброс потому, что имеют нетоварный, некрасивый вид, или люди не знают, как это есть и готовить.

Тут же экоактивистка вспоминает: ее мама тоже удивилась, когда впервые увидела, как зять бросает в суп редис целиком:

— Нарезанная редиска в салат — это наш живучий стереотип. Однако выйти за его рамки очень просто: кинь редиску в суп, увидишь, как вкусно! — уверяет Елена. — А черствый хлеб, пропитанный маслом и пряностями, чудесен в качестве гренок в супе и салате. Это еще и красиво, если у вас остатки разных булочек: белых, серых, черных, с семечками.

По фотографиям «экспериментальная» еда выглядит довольно диетически.

— Мы, наверное, никогда не питались настолько сбалансированно и полезно, как во время этого семейного проекта, — уверяет Елена. — Правда, признаюсь, приготовление здоровой, вкусной и экологичной пищи занимает довольно много времени. Это не то же самое, что быстро макароны сварить.

Собеседница честна: что-то из продуктов все равно приходилось докупать в магазинах. Однако они с Адольфом принципиально выбирали товары на скидках — те, у которых скоро истекает срок годности.

— Мы не вдаемся в крайности и проживаем проект с удовольствием, а не чтобы выжить, — поясняет она. — К примеру, на полках фудшеринга нет холодильников, и соответственно, нет скоропортящихся продуктов, поэтому мясо, например, необходимо было докупать.

Ни Адольф, ни Елена не являются вегетарианцами. Елена признается, что до того, как переехала в Германию, она любила питаться фастфудом, не задумывалась о том, откуда берутся продукты. Вообще в ее семье обязанности по приготовлению еды обычно брали на себя бабушка или мама, но не она.

— Часто белорусы даже не задумываются о том, как много ресурсов они потребляют просто в силу привычки. В Беларуси много продуктов покупается, чтобы заполнить холодильник. Например, во многих семьях считается, что в доме обязательно должны быть колбаса, сливочное масло, все виды круп, — рассуждает Елена с оглядкой на свой прошлый опыт. — Я — за то, чтобы дети (да и взрослые) знали, откуда появляется еда, сколько ресурсов вложено в обычный бутерброд, сколько стран и континентов выращивало, перевозило, упаковывало и продавало компоненты для вашего сэндвича. Важно знать, сколько ресурсов затрачивается и теряется, если этот сэндвич надкусили и выбросили. Мне кажется, так люди будут чувствовать ценность еды больше…

Сейчас супруги с каждым днем все больше убеждаются, что для нормальной жизни им нужно гораздо меньше, чем они думали. В планах у них — минимизировать количество бытовой химии и косметики в своем доме.