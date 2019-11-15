Трамп в первом разговоре с Зеленским расхваливал украинок на конкурсе красоты 5 15.11.2019, 18:09

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Дональд Трамп

Опубликована стенограмма первой беседы Трампа с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп в первом телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Украина всегда была хорошо представлена на конкурсе красоты "Мисс Вселенная".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в пятницу меморандуме телефонного разговора, который лидеры провели 21 апреля.

Трамп позвонил Зеленскому поздравить его с победой на президентских выборах. В разговоре Зеленский приглашал президента США посетить его инаугурацию, говоря, что украинцы - "хороший, теплый и дружелюбный народ".

"Да, я согласен с вашими словами о вашей стране", - сказал Дональд Трамп.

"Когда я был владельцем "Мисс Вселенная", у них всегда были замечательные люди. Украина была всегда очень хорошо представлена", - добавил президент США. Он также сказал, что когда Зеленский "будет готов", его пригласят посетить Белый дом.

Дональд Трамп был владельцем конкурса "Мисс Вселенная" с 1996 по 2015 год.