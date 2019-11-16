«Максимум, который удалось получить на одной машине — $3200 чистого дохода» 4 16.11.2019, 8:41

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Откровения автомобильного перегонщика.

Еще буквально 10 лет назад перегоном авто из Европы занимались многие. В то время это была целая отрасль, в которой были задействованы сотни людей: одни привозили автомобили в Беларусь, другие готовили их к продаже, третьи стояли с этими авто на рынках. Но с введением новых таможенных пошлин в 2011 году все изменилось, ушли люди, которые оказались на такой работе случайно.

Журналист abw.by Александр Наумец поговорил с Виталием, который занимается перегоном уже более 20 лет, о тонкостях и трудностях этой профессии.

Фото: abw.by

- Все началось в 1990-х, знакомый предложил пригнать пару автомобилей из Европы на продажу. Поехали в Венгрию и там купили экспортные "жигули": я взял "девятку", а мой товарищ - ВАЗ-2108. На той покупке заработал совсем немного, долларов 200-300. И буквально через неделю после продажи я поехал за новой машиной сам.

Фото: abw.by

Фото: abw.by

В основном в то время ездили по различным автохаусам и рынкам Польши, Германии и Нидерландов, изредка заезжали в Данию. Основными были авторынки в Утрехте и Щецине. В скором времени у нас собралась целая "тусовка" перегонщиков. Мы брали в аренду микроавтобус, который нас туда возил, помогали друг другу с покупкой и доставкой машин. Проще говоря, командная работа. Очень многие в то время ездили за машинами в Литву - расстояние маленькое, цены ниже, но и интересных вариантов немного. Сейчас практически ничего не поменялось, разве что многие переквалифицировались на доставку машин из США. Это намного легче, все делается из дома. Если хорошо разбираешься в техническом устройстве автомобиля, то можно найти варианты, которые внешне выглядят "затоталенными", а на деле там ремонта на несколько сотен долларов.

Фото: abw.by

Фото: abw.by

Машины в интернете в то время не искали, да и его тогда практически не было. Зато сейчас иногда даже не приходится ездить по Европе. Можно купить машину на аукционе и заказать доставку на таможенный склад - большая экономия времени. Там практически не бывает подводных камней, потому что на все лоты делается полный честный отчет. Но с этими аукционами своя дилемма: большинство из них требует обязательной авторизации либо по европейскому паспорту, либо по счету банка, который зарегистрирован в ЕС. Из-за этого возникают свои сложности: приходится искать человека с паспортом Евросоюза или пользоваться теми торговыми площадками, где сидит половина мира в поисках "вкусных" предложений.

Фото: abw.by

Процесс покупки и пригона достаточно простой. Если в двух словах, то составляешь с владельцем автомобиля договор купли-продажи по установленному образцу, затем едешь в специальную контору и получаешь "номера". Если машина была оформлена на юридическое лицо, придется платить НДС. Но налог можно вернуть, если предоставить бумагу из таможни, что автомобиль выехал за пределы ЕС. Бывали случаи, когда попадались хорошие владельцы, которые НДС не брали. После всех бумажных дел привозишь машину на таможню, растаможиваешь, платишь за все, что скажут, ставишь на учет - и можно спокойно ездить. Некоторые продают нерастаможенные автомобили. Более того, сейчас в среде перегонщиков стало модно растаможивать на многодетные семьи и инвалидов.

Фото: abw.by

Фото: abw.by

В данный момент на продажу в основном везут машины с малообъемными двигателями из Европы и США. А вот поток из России прилично ослабел, потому что состояние тамошних автомобилей сильно хуже, многие экономят на обслуживании, комплектации там "плюшевые", дороги плохие, климат тяжелый. Большинство белорусов это понимает и готово переплатить за европейский экземпляр, даже если пробег на нем будет больше.

Фото: abw.by

Фото: abw.by

В Европе машины к продаже совсем не готовят. Иногда находятся такие авто, что смотреть страшно. У нас все наоборот: салон ремонтируют и вычищают до практически идеального состояния, полируют кузов и оптику, многие продавцы даже шины меняют на более свежие. Это все из-за покупательной способности нашего населения: когда денег немного, люди придираются к совсем мелочам.

Фото: abw.by

Конечно, как и на любой работе, есть разные продавцы. Одни делают хорошо все, вплоть до мелочей, а другие гонятся за каждым долларом, поэтому их работу легче назвать "лишь бы продать". Особенно меня злит, когда пытаются продать "затоталенные" машины с невосстановленной безопасностью, - они же потенциально подвергают жизни людей опасности! Сам никогда за такие машины не брался - лучше меньше заработаю, чем буду заниматься починкой. Хотя есть перегонщики, у которых уже налажен процесс ремонта, делают они все очень качественно.

Фото: abw.by

В процессе работы сталкиваешься с большим количеством интересных ситуаций и трудностей. Время от времени бывает, что звонишь продавцу, он машину расхваливает, фотки красивые присылает, а на деле оказывается, что это самые настоящие "дрова", за которыми ты ехал две тысячи километров. А есть уникумы, которые по телефону наобещают большую скидку, а при осмотре машины отказываются даже 100 евро скинуть. На рынках в Германии очень много мошенников. Например, некоторые переодеваются в полицейских и просят показать деньги, потому что сейчас много якобы подделок. Неопытные перегонщики могут повестись. Бывали случаи, когда у ребят воровали документы, а потом требовали выкуп.

При этом есть и хорошие продавцы. Как-то рассчитывался за автомобиль и случайно дал лишнюю тысячу евро. Продавец потом вызвонил меня и при следующей командировке все вернул.

Фото: abw.by

Вообще могу сказать, что работа эта очень интересная, хотя и не сильно прибыльная последнее время.

Но всех, конечно же, интересует, сколько мне удается зарабатывать. Скажу так: максимум, который в прежние времена удалось получить на одной машине, - 3200 долларов чистого дохода. В среднем же с одной сделки я получал примерно 1500. Сейчас уровень прибыли примерно такой же, только продажи идут гораздо медленнее. Поэтому прогнозировать, когда и за сколько машину удастся продать, непросто: покупатель может найтись сразу же, а может быть так, что за месяц ни одного звонка.

Особых надежд на будущее я не питаю: из-за высоких таможенных пошлин, даже после подписания 140-го указа, и низкого дохода у людей вряд ли нас ждет какой-то всплеск в продажах. С другой стороны, автопригон в ближайшее время точно не умрет, а значит, и перегонщики будут востребованы.