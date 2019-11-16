30 лет «бархатной революции»: все началось с демонстрации студентов 2 16.11.2019, 13:36

1,280

Как это было в Чехословакии.

В ноябре 1989 года жители Чехословакии вышли на улицы, требуя положить конец коммунистическому режиму. Сегодня чехи вновь протестуют, пытаясь защитить завоевания «бархатной революции», пишет издание Deutsche Welle.

«Бархатная революция» в Чехословакии началась 17 ноября 1989 года. В тот день спецназ Чехословакии жестоко разогнал демонстрацию студентов, участники которой отклонились от санкционированного властями маршрута и направились в центр Праги.

Беспрецедентное насилие и слухи о том, что в процессе разгона был якобы убит студент, моментально стали импульсом для антиправительственных выступлений. Лидеры неофициальных оппозиционных групп создали политическое движение «Гражданский форум», 20 ноября пражские студенты объявили о забастовке, и в первый же день к ней присоединились все высшие учебные заведения страны.

Вит Поханка, который в 1989 году учился на пятом курсе Университета Палацкого в городе Оломоуце, был избран членом комитета по координации протестов на своем факультете.

«Некоторые из нас были уверены в том, что будут исключены из университета, а кое-кто, возможно, даже окажется в тюрьме», — рассказывает Поханка. В то время он планировал окончить университет и сразу же бежать на Запад.

«В первую неделю протестов были моменты, когда мне становилось действительно страшно», — вспоминает он.

«Бархатная революция»: как это было

«Бархатная революция» постепенно набирала обороты: антиправительственные протесты с каждым днем становятся все более жесткими, в стране проводится всеобщая забастовка, Центральный комитет Коммунистической партии Чехословакии уходит в отставку. 29 декабря 1989 года во Владиславском зале пражского Града проходит совместное заседание обеих палат Федерального собрания Чехословакии, на котором единогласно избирают президентом Вацлава Гавела — писателя, драматурга и диссидента. Избрание Гавела было последним аккордом, завершившим более четырех десятилетий коммунистического правления в Чехословакии.

Магдалена Платцова, в те годы учившаяся в средней школе, была в числе участников демонстрации 17 ноября, которую жестоко разогнала полиция, и выходила на акции протеста в течение следующих недель.

«В 1989 году экономика разваливалась. Состояние окружающей среды было катастрофическим — Чехословакия была практически отравлена, — вспоминает Магдалена. — И вдруг внезапно из тоталитарной и закрытой наша страна превратилась в страну, где жизнь обрела смысл».

Тогдашний студенческий лидер Вит Поханка называет события «бархатной революции» самым захватывающим временем его жизни.

«Мне было 23 года, и все было возможно, — говорит он. — Мы испытывали чувство, сходное с эйфорией».