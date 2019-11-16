В Бобруйске секретарь избиркома спряталась от наблюдателей с ящиком для голосования 26 16.11.2019, 14:04

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Фото: Reuters

В ящике сделана огромная щель.

На 22-м избирательном участке в Бобруйске 14-го ноября во время обеденного перерыва секретарь Юлия Фурман закрылась с ящиком для голосования в своем кабинете. Женщина категорически отказывалась выходить оттуда. Что она там делала – наблюдателям неизвестно, сообщает «Бобруйский курьер».

Об инциденте нам сообщила Галина Смирнова, доверенное лицо кандидата в депутаты Александра Комара. Женщина говорит, что члены комиссии, которая находится в общежитии на Молодежном бульваре, дом 3, заклеили прорезь ящика для голосования, поставили свои подписи. Однако там есть щель, в которую можно просунуть бюллетени…

– Ящик никуда не уносится. Он остается в рабочем кабинете секретаря. Она закрылась в этом помещении и не хочет открывать его, – пояснила Галина Михайловна. – Секретарь категорически отказывалась оттуда выходить.

По причине такого происшествия наблюдатели вызвали милицию. Сотрудники зафиксировали факт нарушения и подтвердили, что наблюдатели не скандалили и вели себя в рамках законодательства.

– Я подозреваю, что на этом участке будут большие вбросы в период досрочного голосования, – говорит Смирнова.

Стоит отметить, что наблюдатели кампании «Право выбора», которые непрерывно следят за ходом голосования на данном участке, столкнулись с таким поведением избирательной комиссии впервые. Раньше ящик для голосования на время обеденного перерыва оставался в помещении вместе с милиционером. Милиционер, а не членом избирательной комиссии!

Это не первое нарушение данной комиссии. 13-го ноября одного из наблюдателей выставили за дверь участка только из-за того, что он был направлен туда той же организацией, которой был ранее направлен еще один наблюдатель.

Все прошло в нарушение необходимых процедур: председатель участка должен сразу сообщить наблюдателю, что собирается удалить его. Потом проводится заседание комиссии, на котором такое решение принимается, Если решено удалить, то наблюдателю выдают копию этого решения. Ничего подобного не произошло. Наблюдателя Аллу Шпакову просто вынудили выйти с участка.

– Я жаловалась в окружную комиссию, но результата не было, – говорит Галина. – Тогда я позвонила в ЦИК. И только после звонка туда, вроде бы как все уладили. Аллу вернули на место.

Для справки

В случаях ненадлежащего хранения ящиков для голосования или удаления наблюдателя с участка наблюдатели кампании «Право выбора» в своих жалобах ссылаются на статью 49 Избирательного кодекса Беларуси.

Отметим, что по закону удалить зарегистрированного наблюдателя можно только после голосования конкретной участковой избирательной комиссии. В нем должно принять участие не мене двух третей от ее состава. При этом больше половины голосующих должны отдать свой голос «за» удаление наблюдателя с участка. Например, если комиссия состоит из девяти человек, проголосовать должно минимум шесть. Из этих шести минимум четверо должны высказаться «за» удаление наблюдателя.

Ящик же по закону должен храниться в опечатанном помещении, которое поставлено под сигнализацию. В Беларуси часто практикуют сажание в такой кабинет милиционера. При этом могут и не опечатать дверь, ссылаясь, что сотруднику надо ходить в туалет. Нарушение, описанное Смирновой, новое для Бобруйска. Раньше независимые наблюдатели не фиксировали подобных случаев.