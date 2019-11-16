Как Сергей Магнитский стал символом международных санкций - не только против РФ 16.11.2019, 15:53

СЕРГЕЙ МАГНИТСКИЙ

Он дал толчок спирали санкций, действующих до сих пор.

Десять лет назад в московском СИЗО умер Сергей Магнитский, обвинивший сотрудников МВД России в коррупции. Его смерть дала толчок спирали санкций, действующих до сих пор. Основные факты - в материале «Немецкой волны».

Для стран Запада имя россиянина Сергея Магнитского стоит в одном ряду с именами Анны Политковской и Бориса Немцова, до своей гибели являвшимися известными критиками Кремля. Но московский аудитор не был оппозиционером, а печальная известность пришла к нему после смерти в СИЗО ровно десять лет назад - 16 ноября 2009 года.

За границей его дело стало ярким символом коррупции и беззакония в современной России. Смерть Магнитского дала толчок спирали санкций, которая до сих пор продолжает раскручиваться, причем не только против граждан РФ.

Кем был Магнитский и почему он умер

Сергей Магнитский родился в 1972 году в Одессе и работал аудитором в Москве. Одним из его клиентов была компания Hermitage Capital Management американского предпринимателя с британским паспортом Уильяма Браудера, который с конца 1990-х считался одним из крупнейших иностранных инвесторов в России, вкладывавших деньги в том числе в "Газпром".

По данным СМИ, в какой-то момент Браудер впал в немилость властей, ему был запрещен въезд в Россию. Сам он написал об этом книгу, в которой называет себя "главным врагом путинского государства". В 2007 году в российской фирме Браудера были проведены обыски. Вскоре после обысков Магнитский, согласно собственным показаниям, раскрыл коррупционную схему по хищению бюджетных средств путем возврата налогов на общую сумму в 5,4 млрд рублей, которые затем осели в карманах сотрудников налоговых органов и МВД. Как потом выяснилось, часть средств могла быть отмыта через скандинавский банк в Прибалтике и использована на приобретение недвижимости в Европе и США.

В 2008 году сам Магнитский был арестован по подозрению в неуплате налогов, провел почти год в следственном изоляторе, где подорвал здоровье и умер в возрасте 37 лет. Официальные органы назвали причиной смерти сердечную недостаточность, но у родственников юриста были сомнения. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в августе 2019 года постановил, что Магнитский не получил достаточной медицинской помощи в СИЗО, а обстоятельства его смерти были недостаточно расследованы. Его вдове и матери была присуждена денежная компенсация.

Кто находится в списке Магнитского в США

После смерти Магнитского американский сенатор-демократ Бенджамин Кардин инициировал введение персональных санкций против причастных к смерти юриста в России. В конце 2012 года закон Магнитского был принят Конгрессом и подписан тогдашним президентом США Бараком Обамой. Малоизвестный факт: этот закон был частью закона об отмене поправки Джексона-Вэника в отношении России и Молдовы, а сама поправка вводила торговые ограничения в ответ на нарушения прав человека. Закон Магнитского предусматривал запрет на выдачу виз и замораживание банковских счетов. Список тех, кто попал под действие закона, сначала состоял из малоизвестных имен сотрудников российских органов юстиции, которые, по мнению ведомств США, были вовлечены в преследование Магнитского.

В 2016 году закон Магнитского был заменен на новый, с глобальным действием. Он так и называется - Global Magnitsky Act. Новый закон позволяет властям США принимать меры против лиц во всем мире, ответственных за нарушения прав человека. На этом основании были введены санкции против Гульнары Каримовой, дочери бывшего узбекского правителя. Среди недавних фигурантов списка Магнитского в США - лица, подозреваемые в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Реакция России: приговоры Браудеру и запрет на усыновление

После расследования обстоятельств смерти Магнитского в России пришли к выводу, что она была естественной, а дело закрыли. Сам Магнитский в 2013 был в РФ посмертно признан виновным в неуплате налогов. По такому же обвинению был дважды заочно приговорен к многолетнему заключению и Браудер. Россия несколько раз выставляла ордер на его задержание через Интерпол, но безуспешно. Финансиста задержали в 2018 году в Испании, но отпустили.

На изначальный закон Магнитского Россия отреагировала принятием в декабре 2012 года документа, который предусматривает запрет на въезд в РФ для граждан США, в том числе за нарушения прав человека и действия против россиян за границей. Соответствующий список ведет МИД РФ. Резонанс и критику вызвала та часть закона, которая запрещает гражданам США усыновлять российских детей-сирот. После распада СССР эта практика была очень распространенной, тысячи российских детей нашли новых родителей в Америке. В российских СМИ закон неофициально называли "законом Димы Яковлева" - российского мальчика, который умер в США от того, что его приемный отец надолго оставил его в жару в автомобиле.

В каких странах действует закон Магнитского

За пределами США делом Магнитского интенсивно занимался Совет Европы. В специальном докладе в 2013 году содержался призыв к введению санкций, что позднее сделали некоторые европейские страны. После Соединенных Штатов свои законы Магнитского приняли Канада, Эстония, Латвия и Литва. В Великобритании поправка Магнитского к закону о борьбе с отмыванием денег предположительно вступит в силу после выхода страны из Евросоюза, который после нескольких переносов ожидается в 2020 году.

В Германии некоторые партии и отдельные политики также высказывались за принятие закона Магнитского, среди них - Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), член правящей консервативной партии ХДС и глава комитета бундестага по международным делам.

Незадолго до десятой годовщины смерти Магнитского в Европарламенте появилась новая инициатива принятия закона его имени на уровне всего ЕС. Предполагается, что закон должен предусматривать запрет на въезд и замораживание счетов, причем - по аналогии с США - не ограничиваться Россией, а иметь глобальное действие.