Как скромная белоруска бросает вызовы самым крутым скалам в мире

Как скромная белоруска бросает вызовы самым крутым скалам в мире2
- 16.11.2019, 17:18
Про жизнь с жаждой новых вершин.
Лена Веретенникова работает в лаборатории. По образованию она — фармацевт, а вечерами занимается скалолазанием, пишет журналист Юлия Шрамкова для tribuna.com. Девушка увлечена боулдерингом уже 11 лет — в этом она отпраздновала эту дату на очередных соревнованиях. Она участвует практически во всех доступных состязаниях и часто занимает призовые места. Так Лена уже побеждала и поднималась на призовой подиум в Беларуси, России, Украине и Прибалтике, а в этом году девушка заняла второе место на Чемпионате Литвы и выиграла два этапа Кубка Беларуси. Мы встретились с Леной на скалодроме и узнали, как хрупкая девушка покоряет умопомрачительные склоны.
Впервые на скалодроме: «Не укладывалось в голове, что можно заниматься в помещении»
— Моя сестра узнала, что в Минске есть скалодром и рассказала об этом мне. Нам обеим было дико любопытно, что значит заниматься скалолазанием в помещении — это как-то не укладывалось в голове. Поэтому мы отправились попробовать, и нас моментально зацепило.
Правда, интерес к скалолазанию у нас обеих возник не на пустом месте, потому что наши родители — альпинисты, а среди родни есть активные горные туристы. С детства мы «варились» в такой тусовке. Родители всегда привлекали нас к активным видам отдыха: брали нас в походы, катались на лыжах, сплавлялись на байдарках. Но при этом мы занимались музыкой и ни одну из нас не отдали в профессиональный спорт. К этому мы с сестрой пришли сами, будучи уже взрослыми.
Мы начали заниматься вместе, ходили на старый скалодром на улице Лукьяновича, который на тот момент был самым крупным в Беларуси. Альтернативой ему были только крохотные залы в подвалах или тренировочные споты МЧС, куда далеко не всегда можно было попасть. Но энтузиазм заниматься был бешеный — такой, что мы обе лазаем уже одиннадцать лет.
Наш первый тренер говорил нам, что скалолазание — такой вид спорта, который либо цепляет раз и навсегда, либо человеку совершенно не подходит. И теперь становится понятно, что он прав. Уйти из скалолазания почти невозможно. Даже если делаешь перерыв, все равно начинает тянуть обратно.
Первые занятия: «Удивлялась, что в моем теле вообще есть такие мышцы»
— Если заниматься скалолазанием профессионально, требуется немало сил, нужно постоянно полностью физически выкладываться, работать с собственным весом. Вовлечены не только руки, но и все тело: спина, мышцы кора, ноги. После первых занятий болели неожиданные места. Помню, что удивлялась, что в моем теле вообще есть такие мышцы.
При этом, начинающим в скалолазании тоже может быть комфортно. Это можно расценивать как фитнес. И не обязательно быть сильным и подготовленным, чтобы начать. Хрупкая девушка, которая ни разу в жизни не занималась, может быть в равных условиях с накаченным мужчиной из тренажерного зала, потому что лучше скоординирована или более гибкая.
Скалолазу нужны сильные пальцы — ни один другой вид спорта не выдвигает таких требований. Поэтому, по рукам скалолаза сразу понятно, чем именно он занимается: мозоли на ладонях, развитые мышцы предплечья, и вряд-ли хороший маникюр. Меня это никогда не смущало.
Соревнования: «Побеждать нужно не только соперников, но и саму себя»
— К счастью, я никогда особенно не боялась высоты. Вернее, я ее даже не замечаю, потому что слишком сосредоточена на восхождении или прохождении трассы. Хотя в первое время на настоящих скалах было секундное замирание сердца и дух захватывало. Это был даже не испуг, а восторг. Я поднялась по своему первому маршруту на настоящих скалах, повернулась, увидела этот роскошный пейзаж с высоты — больше ни на что не променяю это ощущение.
Скалолазание — это теперь без преувеличения моя жизнь.
Я довольно спокойный и даже тихий человек, но скалолазание открыло во мне страсть к вызовам. В боулдеринге побеждать нужно не только кого-то из соперников, а в первую очередь самого себя. Главный противник в этом занятии — сам маршрут. И нужно быть не только хорошо подготовленным физически, но и технически: научиться разгадывать загадку каждой из трасс. В любом маршруте есть хитрость, и талант скалолаза в том, чтобы вовремя ее раскусить и преодолеть.
И при этом я люблю соревноваться. Меня не волнует, сколько человек участвует в том или ином соревновании — абстрагируюсь от других участников и зрителей и концентрируюсь только на трассе.
К слову, у нас потрясающее комьюнити. Все мои самые близкие друзья и хорошие знакомые — со скалодрома. Это занятие объединяет. Оно органично взаимосвязано со многими другими видами спорта. Поэтому у меня есть друзья среди альпинистов, спортивных туристов и ориентировщиков.
Настоящие скалы: «Не бывает обычных отпусков — всегда еду «лазать»
— Восхождение на скалах — один из самых захватывающих опытов, который был в моей жизни. Это всегда приключение. И чем выше категория трудности, тем больше желания покорить такой маршрут. Каждый раз — новый челлендж. И остановиться невозможно, потому что границы становятся только шире с каждым новым достижением.
Если удается выехать на настоящие скалы, мы всегда выбираем живописные маршруты и места. Иногда становится более важным не пройти сложную трассу, а просто насладиться видом вокруг. Это захватывает!
Скалолазание сделало мою жизнь намного интереснее. У меня не бывает обычных отпусков — всегда на скалы. Нахожусь в постоянном поиске новых вызовов и приключений. И как только выпадает возможность, я тут же собираюсь и еду «лазать».
Занятия на скалодроме и восхождение в естественной природе для меня — два совершенно разных вида деятельности. Боулдеринг подразумевает соревнование — с самим собой, с трассой, с другими людьми. А на реальных скалах есть только ты сам и собственные вызовы. Не могу сказать, что из этого мне ближе, думаю, я люблю и скалолазание на естественном рельефе, и боулдеринг в зале в равной степени. Естественно боулдерингу я посвящаю больше времени, потому что могу заниматься каждый день на скалодроме. А скалы — это всегда целое приключение и путешествие. Для гармонии мне нужно и то, и другое.
Перспективы: «Я расчетливая — выбираю то, что пригодится в скалолазании»
— В скалолазании мне помогают развиваться занятия и другими видами спорта. Например, я часто бегаю, а недавно начала заниматься кроссфитом, чтобы увеличить силовую нагрузку. Я расчетливая — выбираю то, что мне пригодится в скалолазании.
Из последней поездки вернулась буквально несколько дней назад. Была в Греции в скалолазном районе Леонидио. Чувствовала, что в неплохой форме, и поэтому рассчитывала проявить себя на скалах. Решила впервые попробовать маршрут категории 8а (во французской системе существуют категории от 1а до 9с — прим. Tribuna). К сожалению, не получилось его «собрать», но я поняла, что эта сложность для меня вполне реальна! И теперь у меня есть цель на следующую поездку.
В этом году я впервые поучаствовала в Чемпионате Европы по боулдерингу в Закопане, Польша. А весной даже выступила на этапе кубка мира в Москве. Да, пока о борьбе за призовые места на таком уровне речи не идет. Но это был колоссально мотивирующий опыт! Теперь я чувствую, что заряжена на соревнования и достижения. Надеюсь, что смогу еще поучаствовать в чемпионатах такого уровня и улучшить свои результаты.
Скалолазание включили в программу Олимпийских игр — в 2020 году в Токио будут официально разыграны медали. Конечно, это голубая мечта всех скалолазов — участвовать в таком событии. Но добиться этого не так уж просто, отбор очень жесткий, а квота очень мала — всего 30 участников со всего мира. Поэтому я даже не заикаюсь на этот счет, но безумно радуюсь за наш вид спорта.
Кстати МОК отметил, что на соревнованиях по скалолазанию складывается на удивление дружелюбная атмосфера. Перед прохождением трасс спортсмены обязательно просматривают маршрут. И, наверное, только в скалолазании все они обсуждают, советуются и подсказывают друг другу, как справиться со сложными элементами. Это уникально.
«Чем выше поднимаешься, тем мельче становятся твои проблемы»
— Когда люди узнают, что я занимаюсь скалолазанием, то чаще всего звучит вопрос: «А что, в Беларуси есть горы?». Я понимаю, что этот вид спорта не на слуху, поэтому начинаю рассказывать и просвещать. Всегда отмечаю, что попробовать может любой, вне зависимости от уровня физической подготовки. И многие проявляют интерес, пробуют и втягиваются.
Среди моих знакомых, пожалуй, не осталось тех, кто не был бы в курсе, что я живу скалолазанием. На праздники мне частенько дарят что-то из экипировки — знают, чем порадовать. Например, я уже получала в качестве подарка связку цветных карабинов и собственную 60-метровую веревку на день рождения. Да, это звучит странно, но я была в восторге.
Иногда спрашивают: я — профессиональная спортсменка или любитель. И у меня нет четкого ответа. С одной стороны, я отдаю скалолазанию огромное количество времени, оно занимает значимую часть моей жизни, я участвую в международных и национальных соревнованиях и часто занимаю призовые места. А с другой, я не зарабатываю этим на жизнь.
Я люблю свою работу. Не хотела бы оставлять профессию и полностью погружаться в скалолазание. Мне нравится, что можно чередовать разные сферы деятельности. Скалолазание и тренировки для меня — классный способ переключаться и снимать напряжение и стресс. Если что-то не заладилось, я могу просто прийти на скалодром — и уже через полчаса не буду об этом думать совершенно. Как будто начинается другая жизнь. Это мой способ со всем справляться.
Я часто привожу на скалодром знакомых и друзей, всем предлагаю хоть разок попробовать. И многие говорят о том, что у скалолазания есть какой-то особый эффект, который позволяет отвлекаться и забывать о своих проблемах. Все жизненные сложности кажутся далекими. Это особенно ярко ощущается в горах на скалах: чем выше поднимаешься, тем мельче становятся твои проблемы.