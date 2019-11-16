Как скромная белоруска бросает вызовы самым крутым скалам в мире 2 16.11.2019, 17:18

Фото: tribuna.com

Про жизнь с жаждой новых вершин.

Лена Веретенникова работает в лаборатории. По образованию она — фармацевт, а вечерами занимается скалолазанием, пишет журналист Юлия Шрамкова для tribuna.com. Девушка увлечена боулдерингом уже 11 лет — в этом она отпраздновала эту дату на очередных соревнованиях. Она участвует практически во всех доступных состязаниях и часто занимает призовые места. Так Лена уже побеждала и поднималась на призовой подиум в Беларуси, России, Украине и Прибалтике, а в этом году девушка заняла второе место на Чемпионате Литвы и выиграла два этапа Кубка Беларуси. Мы встретились с Леной на скалодроме и узнали, как хрупкая девушка покоряет умопомрачительные склоны.

Впервые на скалодроме: «Не укладывалось в голове, что можно заниматься в помещении»

— Моя сестра узнала, что в Минске есть скалодром и рассказала об этом мне. Нам обеим было дико любопытно, что значит заниматься скалолазанием в помещении — это как-то не укладывалось в голове. Поэтому мы отправились попробовать, и нас моментально зацепило.

Правда, интерес к скалолазанию у нас обеих возник не на пустом месте, потому что наши родители — альпинисты, а среди родни есть активные горные туристы. С детства мы «варились» в такой тусовке. Родители всегда привлекали нас к активным видам отдыха: брали нас в походы, катались на лыжах, сплавлялись на байдарках. Но при этом мы занимались музыкой и ни одну из нас не отдали в профессиональный спорт. К этому мы с сестрой пришли сами, будучи уже взрослыми.

Фото: tribuna.com

Мы начали заниматься вместе, ходили на старый скалодром на улице Лукьяновича, который на тот момент был самым крупным в Беларуси. Альтернативой ему были только крохотные залы в подвалах или тренировочные споты МЧС, куда далеко не всегда можно было попасть. Но энтузиазм заниматься был бешеный — такой, что мы обе лазаем уже одиннадцать лет.

Наш первый тренер говорил нам, что скалолазание — такой вид спорта, который либо цепляет раз и навсегда, либо человеку совершенно не подходит. И теперь становится понятно, что он прав. Уйти из скалолазания почти невозможно. Даже если делаешь перерыв, все равно начинает тянуть обратно.

Фото: tribuna.com

Первые занятия: «Удивлялась, что в моем теле вообще есть такие мышцы»

— Если заниматься скалолазанием профессионально, требуется немало сил, нужно постоянно полностью физически выкладываться, работать с собственным весом. Вовлечены не только руки, но и все тело: спина, мышцы кора, ноги. После первых занятий болели неожиданные места. Помню, что удивлялась, что в моем теле вообще есть такие мышцы.

При этом, начинающим в скалолазании тоже может быть комфортно. Это можно расценивать как фитнес. И не обязательно быть сильным и подготовленным, чтобы начать. Хрупкая девушка, которая ни разу в жизни не занималась, может быть в равных условиях с накаченным мужчиной из тренажерного зала, потому что лучше скоординирована или более гибкая.

Фото: tribuna.com

Скалолазу нужны сильные пальцы — ни один другой вид спорта не выдвигает таких требований. Поэтому, по рукам скалолаза сразу понятно, чем именно он занимается: мозоли на ладонях, развитые мышцы предплечья, и вряд-ли хороший маникюр. Меня это никогда не смущало.

Соревнования: «Побеждать нужно не только соперников, но и саму себя»

— К счастью, я никогда особенно не боялась высоты. Вернее, я ее даже не замечаю, потому что слишком сосредоточена на восхождении или прохождении трассы. Хотя в первое время на настоящих скалах было секундное замирание сердца и дух захватывало. Это был даже не испуг, а восторг. Я поднялась по своему первому маршруту на настоящих скалах, повернулась, увидела этот роскошный пейзаж с высоты — больше ни на что не променяю это ощущение.

Фото: tribuna.com

Скалолазание — это теперь без преувеличения моя жизнь.

Я довольно спокойный и даже тихий человек, но скалолазание открыло во мне страсть к вызовам. В боулдеринге побеждать нужно не только кого-то из соперников, а в первую очередь самого себя. Главный противник в этом занятии — сам маршрут. И нужно быть не только хорошо подготовленным физически, но и технически: научиться разгадывать загадку каждой из трасс. В любом маршруте есть хитрость, и талант скалолаза в том, чтобы вовремя ее раскусить и преодолеть.

Фото: tribuna.com

И при этом я люблю соревноваться. Меня не волнует, сколько человек участвует в том или ином соревновании — абстрагируюсь от других участников и зрителей и концентрируюсь только на трассе.

К слову, у нас потрясающее комьюнити. Все мои самые близкие друзья и хорошие знакомые — со скалодрома. Это занятие объединяет. Оно органично взаимосвязано со многими другими видами спорта. Поэтому у меня есть друзья среди альпинистов, спортивных туристов и ориентировщиков.

Настоящие скалы: «Не бывает обычных отпусков — всегда еду «лазать»

— Восхождение на скалах — один из самых захватывающих опытов, который был в моей жизни. Это всегда приключение. И чем выше категория трудности, тем больше желания покорить такой маршрут. Каждый раз — новый челлендж. И остановиться невозможно, потому что границы становятся только шире с каждым новым достижением.

Если удается выехать на настоящие скалы, мы всегда выбираем живописные маршруты и места. Иногда становится более важным не пройти сложную трассу, а просто насладиться видом вокруг. Это захватывает!

Скалолазание сделало мою жизнь намного интереснее. У меня не бывает обычных отпусков — всегда на скалы. Нахожусь в постоянном поиске новых вызовов и приключений. И как только выпадает возможность, я тут же собираюсь и еду «лазать».

Фото: tribuna.com

Занятия на скалодроме и восхождение в естественной природе для меня — два совершенно разных вида деятельности. Боулдеринг подразумевает соревнование — с самим собой, с трассой, с другими людьми. А на реальных скалах есть только ты сам и собственные вызовы. Не могу сказать, что из этого мне ближе, думаю, я люблю и скалолазание на естественном рельефе, и боулдеринг в зале в равной степени. Естественно боулдерингу я посвящаю больше времени, потому что могу заниматься каждый день на скалодроме. А скалы — это всегда целое приключение и путешествие. Для гармонии мне нужно и то, и другое.

Фото: tribuna.com

Перспективы: «Я расчетливая — выбираю то, что пригодится в скалолазании»

— В скалолазании мне помогают развиваться занятия и другими видами спорта. Например, я часто бегаю, а недавно начала заниматься кроссфитом, чтобы увеличить силовую нагрузку. Я расчетливая — выбираю то, что мне пригодится в скалолазании.

Из последней поездки вернулась буквально несколько дней назад. Была в Греции в скалолазном районе Леонидио. Чувствовала, что в неплохой форме, и поэтому рассчитывала проявить себя на скалах. Решила впервые попробовать маршрут категории 8а (во французской системе существуют категории от 1а до 9с — прим. Tribuna). К сожалению, не получилось его «собрать», но я поняла, что эта сложность для меня вполне реальна! И теперь у меня есть цель на следующую поездку.

Фото: tribuna.com

В этом году я впервые поучаствовала в Чемпионате Европы по боулдерингу в Закопане, Польша. А весной даже выступила на этапе кубка мира в Москве. Да, пока о борьбе за призовые места на таком уровне речи не идет. Но это был колоссально мотивирующий опыт! Теперь я чувствую, что заряжена на соревнования и достижения. Надеюсь, что смогу еще поучаствовать в чемпионатах такого уровня и улучшить свои результаты.

Скалолазание включили в программу Олимпийских игр — в 2020 году в Токио будут официально разыграны медали. Конечно, это голубая мечта всех скалолазов — участвовать в таком событии. Но добиться этого не так уж просто, отбор очень жесткий, а квота очень мала — всего 30 участников со всего мира. Поэтому я даже не заикаюсь на этот счет, но безумно радуюсь за наш вид спорта.

Фото: tribuna.com

Кстати МОК отметил, что на соревнованиях по скалолазанию складывается на удивление дружелюбная атмосфера. Перед прохождением трасс спортсмены обязательно просматривают маршрут. И, наверное, только в скалолазании все они обсуждают, советуются и подсказывают друг другу, как справиться со сложными элементами. Это уникально.

«Чем выше поднимаешься, тем мельче становятся твои проблемы»

Фото: tribuna.com

— Когда люди узнают, что я занимаюсь скалолазанием, то чаще всего звучит вопрос: «А что, в Беларуси есть горы?». Я понимаю, что этот вид спорта не на слуху, поэтому начинаю рассказывать и просвещать. Всегда отмечаю, что попробовать может любой, вне зависимости от уровня физической подготовки. И многие проявляют интерес, пробуют и втягиваются.

Фото: tribuna.com

Среди моих знакомых, пожалуй, не осталось тех, кто не был бы в курсе, что я живу скалолазанием. На праздники мне частенько дарят что-то из экипировки — знают, чем порадовать. Например, я уже получала в качестве подарка связку цветных карабинов и собственную 60-метровую веревку на день рождения. Да, это звучит странно, но я была в восторге.

Фото: tribuna.com

Иногда спрашивают: я — профессиональная спортсменка или любитель. И у меня нет четкого ответа. С одной стороны, я отдаю скалолазанию огромное количество времени, оно занимает значимую часть моей жизни, я участвую в международных и национальных соревнованиях и часто занимаю призовые места. А с другой, я не зарабатываю этим на жизнь.

Фото: tribuna.com

Я люблю свою работу. Не хотела бы оставлять профессию и полностью погружаться в скалолазание. Мне нравится, что можно чередовать разные сферы деятельности. Скалолазание и тренировки для меня — классный способ переключаться и снимать напряжение и стресс. Если что-то не заладилось, я могу просто прийти на скалодром — и уже через полчаса не буду об этом думать совершенно. Как будто начинается другая жизнь. Это мой способ со всем справляться.

Фото: tribuna.com

Я часто привожу на скалодром знакомых и друзей, всем предлагаю хоть разок попробовать. И многие говорят о том, что у скалолазания есть какой-то особый эффект, который позволяет отвлекаться и забывать о своих проблемах. Все жизненные сложности кажутся далекими. Это особенно ярко ощущается в горах на скалах: чем выше поднимаешься, тем мельче становятся твои проблемы.