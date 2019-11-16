Ирина Халип: Мы - белорусы, это наша земля, оккупанты - геть! 1 16.11.2019, 18:57

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Ирина Халип

Фото: «Наша Ніва»

Белорусы уже сейчас имеют на своей территории инструмент гибридной войны - БелАЭС.

Один из лидеров гражданской кампании «Европейская Беларусь», известная журналистка Ирина Халип выступила на второй Встрече свободных людей в Минске:

- Привет, свободные люди! Я очень рада вас всех видеть. Сегодня Нина Багинская рассказала про угрозу суверенитета Беларуси, которая идет от России. Мы уже сейчас имеем на своей территории инструмент гибридной войны - БелАЭС. Дело даже не в том, что она находится на границе с ЕС. Она угрожает Беларуси.

У нас нет ни технологий, ни денег, ни людей. Мы попадаем в зависимость от российских денег, специалистов, ядерного топлива, а потом и от отработанного топлива, которое нам негде хранить. Именно поэтому один из лозунгов «Европейской Беларуси» — «нет БелАЭС!».

Нужно добиться, чтобы строительство было прекращено, а АЭС разрушена. Это лучшее, что можно с ней сделать. Сегодня мы должны быть вместе и все угрозы, внешнее и внутренние, мы должны преодолеть. Мы белорусы и это наша земля. Оккупанты — геть!

Напомним, первая встреча состоялась 15 ноября сразу на двух центральных площадях столицы и собрала более тысячи участников, ее поддержали независимые кандидаты в депутаты, общественные активисты и блогеры.