Леонид Кулаков: У моего поколение украли пенсию 6 16.11.2019, 19:23

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Пенсионеры из МВД, у которых огромные пенсии, забирают все хлебные места.

Сегодня в Минске по инициативе гражданской кампании «Европейская Беларусь» снова проходит Встреча свободных людей. На легальной акции на площади Свободы выступил активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков:

- Всех приветствую, дорогие друзья. У моего поколение украли пенсию. Мне — 60 лет, но пенсии нет. Существует дискриминация по возрастному признаку. Пенсионеры из МВД, у которых огромные пенсии, забирают все хлебные места.

Также отмечу, что пикет Елены Толстой проходит под лозунгом «Нет интеграции с Россией». Я ничего не имею против России, но если есть на земле ад, то он находится в Кремле. Это обитель зла. Я призываю всех бороться с интеграцией с РФ.

Напомним, первая встреча состоялась 15 ноября сразу на двух центральных площадях столицы и собрала более тысячи участников, ее поддержали независимые кандидаты в депутаты, общественные активисты и блогеры.