закрыть
16 ноября 2019, суббота, 22:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
День второй
Рубрики

Леонид Кулаков: У моего поколение украли пенсию

6
  • 16.11.2019, 19:23
  • 3,596
Леонид Кулаков: У моего поколение украли пенсию

Пенсионеры из МВД, у которых огромные пенсии, забирают все хлебные места.

Сегодня в Минске по инициативе гражданской кампании «Европейская Беларусь» снова проходит Встреча свободных людей. На легальной акции на площади Свободы выступил активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков:

- Всех приветствую, дорогие друзья. У моего поколение украли пенсию. Мне — 60 лет, но пенсии нет. Существует дискриминация по возрастному признаку. Пенсионеры из МВД, у которых огромные пенсии, забирают все хлебные места.

Также отмечу, что пикет Елены Толстой проходит под лозунгом «Нет интеграции с Россией». Я ничего не имею против России, но если есть на земле ад, то он находится в Кремле. Это обитель зла. Я призываю всех бороться с интеграцией с РФ.

Напомним, первая встреча состоялась 15 ноября сразу на двух центральных площадях столицы и собрала более тысячи участников, ее поддержали независимые кандидаты в депутаты, общественные активисты и блогеры.


популярное за неделю

Мнение

Смелая девушка на площади: Пора менять лысую резину!
Смелая девушка на площади: Пора менять лысую резину!
Белорусы — сильный и смелый народ
Белорусы — сильный и смелый народ Евгений Афнагель
Сегодня вечером на площади
Сегодня вечером на площади Ирина Халип
Я служил в уголовном розыске и поймал на вбросе председателя участковой комиссии
Я служил в уголовном розыске и поймал на вбросе председателя участковой комиссии Николай Козлов