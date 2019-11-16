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Бывший учитель: Люди, вставайте, надо бороться с этим монстром

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  • 16.11.2019, 21:26
  • 2,873
Бывший учитель: Люди, вставайте, надо бороться с этим монстром
Иллюстрационное фото

В белорусских школах ввели фактически крепостное право.

Сегодня в Минске по инициативе гражданской кампании «Европейская Беларусь» снова прошла Встреча свободных людей. На легальной акции на площади Свободы выступил минчанин, который сказал, что работал учителем.

По его словам, в школах ввели фактически крепостное право и учителей заставляют участвовать в фальсификациях.

«Но мы свободный народ, - сказал минчанин. - Мы будем хозяевами в своей стране! Люди вставайте! Надо бороться с этим монстром».

Он жестко раскритиковал белорусских чиновников и «депутатов», которые жируют на народные деньги.

Напомним, первая встреча состоялась 15 ноября сразу на двух центральных площадях столицы и собрала более тысячи участников, ее поддержали независимые кандидаты в депутаты, общественные активисты и блогеры.


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