Бывший учитель: Люди, вставайте, надо бороться с этим монстром

Бывший учитель: Люди, вставайте, надо бороться с этим монстром2
- 16.11.2019, 21:26
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В белорусских школах ввели фактически крепостное право.
Сегодня в Минске по инициативе гражданской кампании «Европейская Беларусь» снова прошла Встреча свободных людей. На легальной акции на площади Свободы выступил минчанин, который сказал, что работал учителем.
По его словам, в школах ввели фактически крепостное право и учителей заставляют участвовать в фальсификациях.
«Но мы свободный народ, - сказал минчанин. - Мы будем хозяевами в своей стране! Люди вставайте! Надо бороться с этим монстром».
Он жестко раскритиковал белорусских чиновников и «депутатов», которые жируют на народные деньги.
Напомним, первая встреча состоялась 15 ноября сразу на двух центральных площадях столицы и собрала более тысячи участников, ее поддержали независимые кандидаты в депутаты, общественные активисты и блогеры.