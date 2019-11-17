Лукашенко опозорился в Австрии 14 17.11.2019, 9:27

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ФОТО: АНДРЕЙ СТАСЕВИЧ/БЕЛТА

Визит диктатора в ЕС получился слишком скандальным.

Белорусские официальные пропагандисты называют визит президента Александра Лукашенко в Австрию «историческим», а его речь на бизнес‑форуме «яркой». Независимые эксперты утверждают, что речь была скандальной, а сам визит чисто символическим. По мнению аналитиков, визит показал, что Минск и Брюссель исчерпали возможную повестку дня, пишет «Независимая газета».

Визит Лукашенко в Вену состоялся 11–12 ноября. Там он провел переговоры с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, встретился с председателем Национального совета Вольфгангом Соботкой и поужинал с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Себастьяном Курцем.

Лукашенко, отступая от подготовленного текста, критиковал демократию, хвалил диктатуру и ругал европейскую бюрократию. «Меня тут журналисты упрекали, что у вас авторитаризм, диктатура… а я им говорю: слушайте, вы у самих бизнесменов спросите, их эта диктатура в Беларуси устраивает? Если устраивает, то я буду ориентироваться на них. Что заниматься болтологией и говорить о какой‑то демократии», – возмущался он, активно жестикулируя руками. «У вас же никакого решения невозможно принять – так все забюрократизировано», – возмущался диктатор, который единолично может отменять любые нормы и законы.

Выходя далеко за пределы дипломатического протокола, он признался, что в ходе визита предупредил уже не только австрийских, но и других европейских политиков о тех угрозах, которые таит в себе демократия. «Смотрите, чтобы вам со временем не пришлось учиться демократии у Беларуси», – сказал он, имея в виду миграционную политику ЕС. При этом австрийские власти он все‑таки похвалил, но предупредил «как друзей». «Ну ладно, в Австрии молодцы – они против мигрантов научились бороться, тут еще власть крепко взялась за то, чтобы как‑то защитить свое население, но в эпоху глобализма с этим бороться очень сложно. Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила», – предупредил Лукашенко.

Приглашая австрийский бизнес в страну, Лукашенко попугал потенциальных инвесторов «местами не столь отдаленными», если они попытаются в Беларуси давать взятки, и пообещал в случае необходимости защищать их «вооруженным путем». Правда, не тех, кто хочет в его стране «куш сорвать», а тех, кто будет инвестировать, «чтобы принести пользу тому народу, на территории государства которого они работают».

Сколько бы местные экономические эксперты ни объясняли диктатору, что для бизнеса самое главное одинаковые для всех, стабильные и постоянные условия работы, Лукашенко продолжает обещать персональные льготы. «Если какому‑то проекту нужна персональная помощь и поддержка – у нас есть такая практика», – сказал он.

Политолог Валерий Карбалевич напоминает, что президент Австрии, с которым «результативно» повстречался Лукашенко, имеет мизерные полномочия. Реальной властью обладает федеральный канцлер, однако сейчас в Австрии есть только временное правительство и и.о. канцлера, а они не имеют полномочий принимать какие‑то важные решения. В этой ситуации визит Лукашенко в Вену вовсе не «триумф», а дипломатический промах, полагает он.