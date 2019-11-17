Чего боится Ермошина? 20 17.11.2019, 9:41

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Сообщают, что сегодня глава ЦИК ходит в окружении охраны.

Подписчики телеграмм-канала «Беларусь головного мозга» сообщают, что видели Ермошину в окружении охраны. Если «выборы» такие честные, то чего же она боится?

16 ноября в Минске по инициативе гражданской кампании «Европейская Беларусь» снова прошла Встреча свободных людей — легальная акция на площади Свободы. Среди участников акции были кандидаты в «депутаты» так называемого белорусского «парламента» и их доверенные лица.

Один из лидеров «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель заявил, что выборов в стране нет и поэтому кандидаты от гражданской кампании снимают свои кандидатуры и сожгут удостоверения в знак протеста прямо возле здания ЦИК.

Фото: «Радыё Свабода»

После марша по центру Минска от площади Свободы до проспекта Независимости, под лозунги «Фальшивым выборам и Ермошиной — баста!», кандидаты и их доверенные лица сожгли удостоверения. Участники гражданской кампании «Европейская Беларусь» отказались участвовать в фарсе и призвали белорусов бойкотировать мероприятие, которое белорусские власти называют «выборами».