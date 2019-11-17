«Власть просто испугалась реальной альтернативы» 17.11.2019, 15:44

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В Бресте вновь кормили голубей в знак протеста против завода АКБ.

На площади Ленина в Бресте 17 октября традиционно собрались противники аккумуляторного завода. На этот раз покормить голубей пришли более 100 человек, сообщил «Брестской газете» брестский правозащитник Роман Кисляк.

На этой неделе борцы с заводом АКБ обсуждали попытки фальсификации на «избирательных участках». В том числе говорили и о нашумевшем случае, который произошел в городе 13 ноября на одном из избирательных участков на ул. Луцкой. Наблюдатель тогда снял на видео девушку с пачкой бюллетеней в руках. На ролике видно, как брюнетка заходит в кабинку для голосования, а потом выходит из нее с несколькими бюллетенями, сложенными пополам.

Еще одной темой обсуждения стало снятие с предвыборной гонки кандидатов в депутаты от активистов.

Напомним, на парламентские выборы выдвигали свои кандидатуры в качестве депутатов «палаты представителей» четыре противника завода АКБ под Брестом. Зарегистрировали только одного — Владимира Мороза в Брестском-Пограничном избирательном округе № 4. В регистрации отказали Роману Кисляку – в Брестском-Центральном избирательном округе №2, Александру Кабанову — в Брестском-Западном округе № 1 и Елене Макаревич — в Брестском-Восточном округе № 3. Впрочем, Владимир Мороз в конце концов тоже был снят с предвыборной гонки.

Несмотря на то, что этих кандидатов сняли, люди их поддерживают, говорит правозащитник. Они считают, что власть просто испугалась реальной альтернативы, поэтому активиста (Мороза – прим. авт.) и лишили регистрации.

После встречи на площади люди вновь прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь». Задержаний не было.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года.Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались. Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляли о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.

Начиная с 4 марта 2018 года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды им разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Кампания по борьбе с заводом стала самым долгим протестом в истории современной Беларуси.