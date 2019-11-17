Бутусов: Возврат украинских катеров для Путина – вынужденный шаг 17.11.2019, 16:05

Юрий Бутусов

РФ грозили аресты судов по всему миру.

Президент РФ Путин вынужденно согласился вернуть Украине корабли, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Такое мнение выразил 16 ноября в Facebook главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, пишет gordonua.com.

"Возврат катеров для Путина – вынужденный шаг. После победы Украины в морском суде в деле по захвату катеров и после продолжения юридической работы Россию ждали новые проигранные суды, большие санкции и штрафы, вероятные аресты российских судов по всему миру для обеспечения украинского иска. Если бы Украина продолжила юридическую войну и не принимала захваченные катера, Россия была бы поставлена в сложное положение", – написал он.

По словам журналиста, пятый президент Украины Петр Порошенко "в свое время отказался забирать захваченные старые украинские корабли в Крыму именно с целью сохранения рычага давления на РФ в международных судах".

"Возвращение захваченных катеров можно рассматривать как шаг навстречу Украины по отношению к РФ. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на встречные уступки РФ во время встречи в нормандском формате. Прежде всего Зеленский ожидает, что Путин наконец прекратит издеваться над сотнями украинских заложников и пленных и согласится на обмен", – отметил Бутусов.

Он считает, что "Украина очень многое сделала, чтобы вернуть украинских граждан из плена, ставки очень высоки".

По данным Бутусова, корабли вернут "не сегодня".

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.