Белоруска продемонстрировала, как работает избирательная «карусель»2
- 17.11.2019, 18:52
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Лидия, ну как же так?
Общественная активистка Алина Нагорная рассказала «Радыё Свабода», как ей удалось проголосовать на двух избирательных участках.
Пригласили проголосовать в двух местах
Нагорная проголосовалa на Слуцком избирательном округе 67 и Рогачевском избирательном округе 45. Девушка объясняет это тем, что зарегистрирована в Слуцке и имеет временную регистрацию в Рогачевском районе. По словам Нагорной, ее пригласили проголосовать «и там, и там».
«Вместе с тем, если бы я имела регистрацию и временную регистрацию, например, только на территории Слуцкого избирательного округа, то я могла бы проголосовать 2 раза за одного и того же кандидата», - говорит Нагорная.
Чтобы проголосовать дважды она потратила 12,5 рубля на временную регистрацию и 50,4 рублей на топливо, чтобы доехать от одного избирательного участка до второго. Чтобы подтвердить факт двойного голосования, Нагорная выложила фото с двумя вынесенными бюллетенями в «Фейсбук».