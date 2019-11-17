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Белоруска продемонстрировала, как работает избирательная «карусель»

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  • 17.11.2019, 18:52
  • 4,053
Белоруска продемонстрировала, как работает избирательная «карусель»

Лидия, ну как же так?

Общественная активистка Алина Нагорная рассказала «Радыё Свабода», как ей удалось проголосовать на двух избирательных участках.

Пригласили проголосовать в двух местах

Нагорная проголосовалa на Слуцком избирательном округе 67 и Рогачевском избирательном округе 45. Девушка объясняет это тем, что зарегистрирована в Слуцке и имеет временную регистрацию в Рогачевском районе. По словам Нагорной, ее пригласили проголосовать «и там, и там».

«Вместе с тем, если бы я имела регистрацию и временную регистрацию, например, только на территории Слуцкого избирательного округа, то я могла бы проголосовать 2 раза за одного и того же кандидата», - говорит Нагорная.

Чтобы проголосовать дважды она потратила 12,5 рубля на временную регистрацию и 50,4 рублей на топливо, чтобы доехать от одного избирательного участка до второго. Чтобы подтвердить факт двойного голосования, Нагорная выложила фото с двумя вынесенными бюллетенями в «Фейсбук».


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