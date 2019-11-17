Елена Толстая: Молодежь пришла на Встречу свободных людей, так как сил терпеть больше нет 17.11.2019, 22:30

Фотo: «Радыё Свабода»

Активной части белорусской молодежи надоело жить в стране без перспектив.

Покидать Родину хочет не каждый, поэтому необходимо навести порядок и прийти к демократии у себя дома.

Сопредседатель движения солидарности «Разам» Елена Толстая отмечает в комментарии «Радыё Рацыя», что сегодня белорусский молодежь имеет свежие идеи и стремления к переменам. А для смены власти хватит и 5% людей на улицах.

- Нормальных людей большинство. И часть из них вышла на Встречу свободных людей, так как сил терпеть больше нет. У молодежи больше рвения, больше энергии. Она пришла. Я была очень рада видеть эти лица. Как мы видим по историческому опыту других стран, достаточно какого-то процента, буквально 5%, которые выходят. После выходит 10%, а потом выходят все остальные.

Елена Толстая предостерегает нынешние власти от дальнейшего давления на студентов и рабочих. Если Лукашенко и его подчиненные продолжат теснить людей, это может закончиться очень плохо для власти.

Напомним, 15 и 16 ноября в Минске по инициативе гражданской кампании «Европейская Беларусь» прошли Встречи свободных людей — легальные акции на площади Свободы. Среди участников акции были кандидаты в «депутаты» так называемого белорусского «парламента» и их доверенные лица.