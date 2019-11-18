Андрей Санников: Всех достала колхозная диктатура Лукашенко 18 18.11.2019, 9:08

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Андрей Санников

Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Это камарилья позорит белорусов.

Лидер гражданской кампании “Европейская Беларусь” Андрей Санников обратился к белорусам:

Добрый день!

Меня зовут Андрей Санников и я люблю свою страну, Беларусь, и горжусь ею. А стыжусь я за тех негодяев, которые захватили власть и силой удерживают ее столько времени.

Я не имею к ним никакого отношения, не считаю их законной властью, называю их тем, кем они есть – мерзавцами и преступниками. Тем не менее мне за них стыдно, потому что это происходит в моей Беларуси, потому что диктатор Лукашенко и его камарилья на весь мир позорят белорусов. А нас они просто продолжают грабить и разрушать наши жизни.

Но у меня для вас хорошие новости: этот режим неизбежно рухнет. Так всегда бывает, так будет и у нас.

Вот только когда это произойдет – зависит от нас. От нас всех. Не только от оппозиции, которая жертвует своим здоровьем и жизнями, борясь за свободу и независимость Беларуси. Независимость невозможно отстоять, участвуя в кремлевских военных маневрах, направленых против Европы, к которой и географически и цивилизационно принадлежит Беларусь.

Свободу нельзя завоевать без помощи бизнеса, который сегодня побаивается помочь изменить ситуацию в стране и сменить преступную власть, зато продолжает платить дань режиму. А режим “благодарит” особо отличившихся рейдерскими захватами бизнеса и тюремными сроками его владельцев.

Гражданская кампания “Европейская Беларусь” назвала основную цель политической активности для всех граждан Беларуси: смена власти на всех уровнях. Мы не участвовали и не участвуем в том, чего нет, в так называемых выборах, не обманываем белорусов.

По сути “Европейской Беларуси” удалось воспользоваться легальными возможностями ермошинского спектакля, чтобы провести кампанию бойкота, потому что мы не призывали голосовать, а требуем вернуть народу выборы и подтверждаем, что на эту тему готовы разговаривать с властями, если там найдутся люди, для которых дорога Беларусь, а не шкурные интересы диктатора.

Вы видели на улицах белорусских городов свободных людей из “Европейской Беларуси” под нашими национальными флагами, нашей “Погоней” флагами нашей кампании. А мы видим вас и вновь убеждаемся, как всех достала колхозная диктатура Лукашенко. Мы рады тому, что многие из вас помнят нашу активность 2010 года, бережно хранят у себя дома наши материалы и понимают, что нынешняя кампания – это продолжение нашей деятельности и основана она на тех же принципах: свобода и независимость Беларуси, достойная жизнь ее гражданам.

Эта кампания позволила и нам и вам познакомиться с новыми молодыми лидерами, которые разделяют принципы “Европейской Беларуси” и готовы сражаться за свободу нашей Родины. Именно они будут восстанавливать разрушенную войной диктатора с народом экономику и жизнь Беларуси. Вы видели их на улицах своих городов, некоторым даже удалось прорваться в эфир пропагандистского телевидения. Они заметны в социальных сетях, в видео материалах. Поддержите их, встаньте рядом с ними – и все у нас получится.

Літаральна праз некалькі дзён адбудецца вельмі важная для Беларусі падзея: у Вільні, сакральным для беларусаў горадзе будзе ўшанавана памяць Кастуся Каліноўскага і яго паплечнікаў-паўстанцаў. Тое, што адбываецца – гэта вельмі яснае пасланне нам, сучасным беларусам ад нашых нацыянальных герояў. Паўстанцы самі выйшлі да нас з гары ў час узмацнення пагрозы незалежнасці, каб нагадаць, што за Беларусь, за свабоду трэба змагацца.

Пахаваны героі будуць у свабоднай краіне, ў Еўропе, у тым месцы, да якога належыць Беларусь, у еўрапейскім горадзе, які з’яўляецца скарбніцай нашай гісторыі і культуры.

Свабода і дэмакратыя – гэта тое, што ўратуе нашую незалежнасць і прывядзе нас у Еўропу.

Жыве Беларусь!