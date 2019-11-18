Экс-президент Грузии: Это первый случай, когда оппозиция объединилась вокруг ценностей 18.11.2019, 9:37

Георгий Маргвелашвили

Фото: NEWSGEORGIA

Лучшая тактика – это единство.

Оппозиция должна оставаться единой, чтобы достичь своих целей, однако эта борьба не принесет результатов за один-два дня, заявил экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью телекомпании «Пирвели», сообщает «Грузия онлайн».

Более 20 оппозиционных партий сегодня проводят в центре Тбилиси масштабную протестную акцию в ответ на провал конституционной реформы. Они объявили о начале «полного пикетирования парламента» и заблокировали все входы в здание законодательного органа.

«Тактика для меня неважна, будет это пикетирование или митинг. Главное – стратегическая задача, чтобы единство оппозиции не нарушилось. Это первый случай, когда оппозиция объединилась вокруг ценностей. Я здесь стою последние 30 лет и простою еще 30 лет, если буду жив, чтобы достигнуть цели. По-другому свободной Грузии не будет», — сказал Маргвелашвили, который пришел на акцию вместе со своей супругой Макой Чичуа и сыном.

Четвертый президент Грузии назвал «мошенничеством» провал избирательной реформы. Он считает, что граждане не должны мириться с «оскорбительной» политикой правящей партии «Грузинская мечта».

«Я не адвокат Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты». Факт, что это было мошенничеством и мошенничеством оскорбительным. Есть случаи, когда обманывают, но как будто уважают. В этом случае мошенничество оскорбительное. Грузинскому народу сказали, что вы нас не интересуете, вы для нас неважны, обманули вас – теперь живите в этой во лжи. Если сейчас общество это примет, потом никаких претензий мы предъявлять не должны», — сказал экс-президент.

Из-за провала конституционной реформы избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и гражданские активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили на проспекте Руставели палаточный лагерь. Ранее они уже предъявили властям следующие требования: назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе; формирования временного, технического правительства; реорганизации Центральной избирательной комиссии.

Конституционный законопроект о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером парламент Грузии провалил 14 ноября. Чтобы продолжить рассмотрение инициативы необходимы были голоса 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал только 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии «Грузинская мечта».

Отказаться от мажоритарных выборов в парламент уже в 2020 году «Грузинская мечта» и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали 24 июня, уступив требованиям оппозиции и многочисленным акциям протеста.