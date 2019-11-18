Фотофакт: Как воруют голоса белорусов

Фотофакт: Как воруют голоса белорусов13
- 18.11.2019, 9:41
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Наблюдатели запечатлели членов избиркомов за позорным занятием.
После закрытия участков в 20.00 члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. Повторилась уже печально известная «фишка» белорусских «выборов», пишет «Солидарность».
В большинстве случаев наблюдатели смогли увидеть лишь спины представителей избиркомов, которые окружили столы с бюллетенями. Речи о том, чтобы отследить правильный подсчет голосов, не шло.
Кампания «Праваабаронцы за свабодныя выбары» опубликовала типичные фотографии.