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Фотофакт: Как воруют голоса белорусов

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  • 18.11.2019, 9:41
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Фотофакт: Как воруют голоса белорусов

Наблюдатели запечатлели членов избиркомов за позорным занятием.

После закрытия участков в 20.00 члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. Повторилась уже печально известная «фишка» белорусских «выборов», пишет «Солидарность».

В большинстве случаев наблюдатели смогли увидеть лишь спины представителей избиркомов, которые окружили столы с бюллетенями. Речи о том, чтобы отследить правильный подсчет голосов, не шло.

Кампания «Праваабаронцы за свабодныя выбары» опубликовала типичные фотографии.

Минск, участок №593
Минск, участок №390
Мозырь, участок №18
Барановичи, участок №26

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