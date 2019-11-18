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Андрей Войнич: Встретимся на улицах, ведь мы — свободные люди

  • 18.11.2019, 10:15
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Андрей Войнич: Встретимся на улицах, ведь мы — свободные люди

Цирк и клоунада дрожащей от страха диктатуры закончились.

Об этом в «Фейсбуке» написал блогер и активист Андрей Войнич:

Вот и закончился цирк, так называемые парламентские «выборы», на которых лукашистские власти показывали все новые трюки, клоунаду и прочие прелести дрожащей от страха диктатуры.

Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал нас в наших начинаниях и добавлю - это еще далеко не конец. Встретимся на улицах, ведь мы - Свободные Люди!»

15 и 16 ноября в Минске по инициативе гражданской кампании «Европейская Беларусь» прошли Встречи свободных людей — легальные акции на площади Свободы.


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