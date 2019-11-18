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В Минске отметят день рождения Владимира Короткевича

  • 18.11.2019, 22:13
В Минске отметят день рождения Владимира Короткевича
Владимир Короткевич

В этом году 26 ноября исполнится 89 лет со дня рождения знаменитого поэта и прозаика.

25 ноября в Минске пройдет вечер "Амаль хрысціянскі тост за Караткевіча". Она приурочена ко дню рождения знаменитого поэта и прозаика. В этом году 26 ноября исполнится 89 лет со дня рождения Владимира Короткевича, передает euroradio.fm.

В честь дня рождения писателя выступят его земляки-оршанцы Змитер Дяденко и Андрей Мельников.

Вечер начнется в 19:00 в кафе Mon Nom (ул. Клумова, 11). Вход бесплатный.


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