Врач Белого дома рассказал подробности о медобследовании Трампа 19.11.2019, 8:35

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Оно проходило штате Мэриленд.

Американский лидер не жаловался на какие-либо боли. Его медицинское обследование было запланировано.

Президент США Дональд Трамп проходил плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд в минувшие выходные. Об этом говорится в заключении главного врача Белого дома Шона Конли, распространенном в понедельник, 18 ноября, сообщает USA Today (перевод — korrespondent.net).

"У президента не было никакой боли в груди, и никаких обследований или лечения в связи с какими бы то ни было экстренными или неотложными проблемами (со здоровьем) не предпринималось", − указал Конли.

По словам врача, это было "стандартное, плановое промежуточное обследование".

Напомним, в субботу, 16 ноября, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что американский лидер "в преддверии очень напряженного 2020 года" решил воспользоваться "свободными выходными в Вашингтоне, чтобы начать часть своего планового ежегодного обследования".

Для этого он отправился в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Позже Гришем отметила, что здоровье Трампа в порядке и жалоб на самочувствие у него нет.

В официальном графике президента поездка в госпиталь не значилась. На фоне этого среди пользователей Twitter начал распространяться слух о том, что причиной поездки Трампа в Мэриленд стали боли в груди.