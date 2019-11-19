Евгений Яблонский: Хотим решить максимальную задачу — выйти на чемпионат Европы 1 19.11.2019, 8:45

Евгений Яблонский

Фото с сайта football.by

И значит, для начала надо пройти грузин.

Полузащитник сборной Беларуси Евгений Яблонский в интервью корреспонденту pressball.by Владимиру Пирогу рассказал о задаче на плей-офф Лиги наций.

- На этот матч все смотрят и через призму Лиги наций, где нашими соперниками в полуфинале все же станут грузины. Доволен, что ничего не изменилось?

- Мне сложно сказать. Главное — у нас есть шанс. Им надо постараться воспользоваться, невзирая на то, какой выпал соперник. А раз предстоит встретиться с Грузией — значит, так тому и быть. Понятно, мы хотим решить максимальную задачу — выйти на чемпионат Европы. И значит, для начала надо пройти грузин. Впрочем, еще есть время и другие матчи, в том числе в феврале. Вот там уже будем готовиться непосредственно к Лиге наций. К мартовскому матчу надо подойти во всеоружии. А в игре с черногорцами нам, считаю, еще можно шлифовать многие моменты.