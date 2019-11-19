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В центре Москвы избили офицера ФСБ

  • 19.11.2019, 12:15
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В центре Москвы избили офицера ФСБ

Опубликовано видео.

Группа неизвестных избила в центре Москвы капитана центра спецназначения ФСБ.

Как сообщает Telegram-канала Baza, в результате нападения потерпевший силовик госпитализирован в отделение нейрохирургии с закрытой черепно-мозговой травмой.

По имеющимся данным, инцидент произошел в ночь на 17 ноября рядом с баром Винный базар.

При этом, судя по обнародованному видео, начался конфликт еще в заведении.

Согласно предварительной информации, после драки мужчины, избившие сотрудника спецслужбы, скрылись с места происшествия на черном Mercedes.


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