Как выступают молодые белорусские хоккеисты за океаном 19.11.2019, 15:48

Все больше белорусов уезжают в Северную Америку, и весьма недурно там выступают.

О результатах наших хоккеистов за океаном пишет "Пресбсол".

OHL

Илья СОЛОВЬЕВ, "Сагино Спирит"

19 матчей, 23 (2+21) очка

Соловьев проводит за океаном дебютный сезон, и вряд ли кто-то ожидал от него яркого перфоманса. Однако атакующий защитник с ходу начал набирать очки — даже какое-то время шел по показателю два очка за игру и признавался лучшим игроком команды. Тренер полностью доверяет белорусу. Илья играет в первой паре "Сагино Спирит" и ведущей бригаде большинства. К слову, Соловьев отдал больше всего результативных передач в "пауэрплее" во всей лиге.

Сейчас он идет на четвертом месте среди защитников-бомбардиров OHL. И кто теперь скажет, что Соловьева зря взяли на последний взрослый чемпионат мира? Успехи белоруса заметили в скаутском бюро НХЛ, включив в список претендентов на драфт-2020. Правда, у 19-летнего защитника мало шансов быть выбранным раньше 5-го раунда, поскольку Илья "старик" по меркам предстоящего драфта.

Виталий ПИНЧУК, "Кингстон Фронтенакс"

19 матчей, 9 (4+5) очков

Неважно дела складываются у команды Пинчука: восемь очков, деcятое место в конференции и всего две (!) победы в 20 матчах. "Кингстон" забрасывает меньше всех в лиге, но к шестой части голов причастен Пинчук. У 17-летнего форварда, проводящего первый сезон за океаном, неплохая статистика, но необходимо добавлять, если Виталий хочет попасть на предстоящий драфт НХЛ. Правда, в последнем матче он участия не принимал — получил травму.

Интересно, что Пинчук играет с будущей звездой НХЛ Шэйном Райтом. 15-летний форвард в лиге получил статус "исключительного" — в OHL можно играть с 16 лет, и теперь выступает вместе с белорусом. Ранее подобный статус получали Джон Таварес, Аарон Экблад, Коннор МакДэвид и Шон Дэй.

Евгений ОКСЕНТЮК, "Флинт Файрбердс"

20 матчей, 23 (11+12) очка

Владислав КОЛЯЧОНОК, "Флинт Файрбердс"

20 матчей, 13 (5+8) очков

Великолепно начали сезон двое белорусов, выступающих в одной команде. В прошедшем сезоне "Флинт" безальтернативно был худшей командой конференции, но в нынешнем чемпионате стабильно держится в лидирующей группе. Приятно отметить, с командным успехом непосредственно связаны оба белоруса. Неудивительно, что после добротного выступления Колячонка в прошлом сезоне представители "Флинта" обратили пристальное внимание на других белорусов. В фокус попал лучший друг Владислава, которого никто не выбрал на драфте НХЛ. И клуб не прогадал. Оксентюк сейчас набирает больше очка за игру и является лучшим бомбардиром команды, поэтому, возможно, какой-нибудь клуб НХЛ обратит внимание на невысокого, но очень энергичного нападающего.

Колячонок играет во второй паре обороны, в пятерке с Оксентюком, идет вторым по результативности среди защитников "Флинта". В общем, с такой игрой лучшие друзья надолго в OHL не задержатся.

WHL

Алексей ПРОТАС, "Принц-Альберт Райдерс"

22 матча, 32 (14+18) очка

Илья УСОВ, "Принц-Альберт Райдерс"

22 матча, 18 (7+18) очков

Даниил СТЕПАНОВ, "Принц-Альберт Райдерс" / "Мус Джо Уорриорз"

12 матчей, 2 (1+1) очка / 4 матча, 2 (0+2) очка

Сразу три белоруса играют в "Принц-Альберт Райдерс", который лидирует в WHL. Протас — лидер, набирает больше очка за игру, лучший бомбардир команды и ее первый центр. В прошлом сезоне Алексей набрал обороты ближе к плей-офф, а в нынешнем чемпионате резво рванул с самого старта. Безусловно, Протас — главная звезда клуба и входит в число лучших хоккеистов лиги.

Отлично вписался в новую команду Илья Усов. Белорусский форвард играет во втором звене, набирает практически очко за игру и является пятым бомбардиром команды. Болельщики его ценят и голосуют за Усова в звании лучшего новичка "Принц-Альберт Райдерс". Кроме того, Усов попал в списки претендентов на драфт-2020 НХЛ. Степанов перешел в стан чемпиона по ходу сезона, но не оправдывает возложенные ожидания — всего два результативных балла.

Владимир АЛИСТРОВ, "Эдмонтон Ойл Кингз"

21 матч, 14 (6+8) очков

В прошлом сезоне Алистров провалился в плей-офф и пролетел мимо драфта. Сейчас главное не сломаться и продолжать работать. По набору очков Алистров двигается по графику прошедшего сезона, но не входит в тройку лучших бомбардиров, хотя от него ждут большей результативности. "Эдмонтон Ойл Кингз" идет вслед за командой Протаса, Усова и Степанова.

Данила ПАЛИВКО, "Летбридж"

23 матча, 6 (0+6) очков

Еще один белорус попал в списки скаутского бюро НХЛ. Паливко проводит в команде второй сезон. Данила набирает очки и должен превзойти показатели прошлого года, но до лидеров команды далеко, поэтому перспективы попасть на драфт-2020 туманные.

Владислав МИХАЛЬЧУК, "Принц-Джордж Кугарс"

2 матча, 0 очков

Белорусский форвард провел за "Принц-Джордж Кугарс" всего два матча только потому, что недавно вернулся в Северную Америку. Команда ему знакома, в ней он выступал в прошлом сезоне и становился лучшим нападающим года. Начинал этот чемпионат в системе нижегородского "Торпедо", но вскоре попросил о расторжении контракта.

QMJHL

Валентин ДЕМЧЕНКО, "Бе Комо Драккар"

22 матча, 8 (4+4) очков

17-летний крайний нападающий проводит первый сезон в Северной Америке. Начал Демченко довольно неплохо, но на максимальные обороты не вышел. По крайне мере, форвард адаптировался к заокенскому стилю.

AHL

Егор ШАРАНГОВИЧ, "Бингэмтон Дэвилз"

16 матчей, 3 (1+2) очка

Перспективы Шаранговича пробиться в НХЛ с каждым днем все туманнее. Во-первых, "Нью-Джерси" два раза за последних три года выбирал первым на драфте. Теперь у них в составе есть два многообещающих центрфорварда — Джек Хьюз и Ник Хишир. Таким образом, из-за переизбытка перспективных молодых игроков пробиться в основу очень тяжело, но у Шаранговича не ладится даже в фарме. Егор играет в 3-4 звеньях, набрал всего в сезоне три очка… В общем, Егор все ближе к возвращению в Беларусь.

Максим СУШКО "Лихай Вэлли"

15 матчей, 6 (3+3) очков

Белорусский нападающий, задрафтованный "Филадельфией", неплохо начал первый сезон в AHL. В предыдущие годы он выступал в молодежных лигах. Сушко набирает очки, крепко сдружился с россиянином Михаилом Воробьевым и имеет небольшие перспективы дебютировать в НХЛ. Да, для этого необходимо добавлять и пробиваться в лидеры в фарм-клубе. Сейчас у "Флайерз" в основе есть два хороших звена, но третье и четвертое "хромают", поэтому тренеры могут прибегнуть к ротации.

ECHL

Степан ФАЛЬКОВСКИЙ "Аллен"

7 матчей, 5 (2+3) очков

В прошлом сезоне Фальковский выступал за "Аллен", но позже перешел в "Манчестер Монархс". В межсезонье вновь вернулся в ряды "Аллена", который нынче лидирует в лиге Восточного побережья, и набрал больше очков, чем при первом подходе, проведя в два раза меньше игр.

Сергей САПЕГО "Ньюфаундленд"

8 матчей, 1 (0+1) очко

Сапего неплохо проявил себя в тренировочном лагере "Торонто" и получил приглашение в фарм-клуб. Но пройти предсезонку до конца не сумел, попав под отсев. Карьеру продолжил в ECHL, но начало сезона провалил. Набрал всего одно очко, а в последних играх вовсе выпал из состава.