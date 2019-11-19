Кто сказал «МИУ»? 1 Алесь Киркевич

19.11.2019, 16:23

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От этой аббревиатуры Карпенко бросает в холодный пот.

Нешуточные страсти разгорелись вокруг Минского инновационного университета (МИУ). Вуз, по мнению Минобразования, не прошел аккредитацию, шесть специальностей решено закрыть, что привело к забастовке студентов.

Давным-давно я учился на истфаке в Гродно. У нас был забавный преподаватель, ныне уже покойный. Назовем его Баян Платонович. Престарелый коммунист преподавал историю Беларуси, вернее, как преподавал… Иногда читал ту же лекцию по бумажке по несколько раз подряд, опаздывал, часто падал с кафедры или приходил, пардон, в обмоченных брюках. Любимой байкой Баяна Платоновича, когда тот отрывался от конспекта лекции, была история о том, как Лукашенко пожал ему руку. Этот эпизод профессор мог пересказывать бесконечно… Старика было по-человечески жалко, однако знаний, само собой, дать он уже объективно не мог.

К чему эта трагикомическая история? А к тому, что я учился в государственном вузе. На бесплатном отделении. В частном такое произойти просто не могло: дедушку с чистым сердцем отправили бы на пенсию. МИУ, который чиновники непонятно на каком основании сейчас пытаются закрыть, именно частный вуз. По рассказам студентов, их не водят в принудительном порядке на хоккей, митинги и прочие мероприятия в качестве массовки. Дамоклов меч распределения, само собой, тоже не висит — обучение платное и качественное. Возможно, все эти факторы в комплексе и привели к тому, что студенты МИУ — внутренне свободные люди. С позицией, со своими мыслями в голове, а значит — способные на протест, если им что—то не нравится.

Что же конкретно произошло? В начале ноября ректор МИУ Николай Суша получил письмо из Департамента контроля качества образования. Там написано, что учебному заведению не продлевают аккредитацию по пяти специальностям. Суша, в свою очередь, уверен, что все выявленные нарушения не грубые и исправимы. Студентов ситуация повергла в шок, на встречу с ректором они пришли с плакатами «МИУ не прошло аккредитацию или идеология не та?», «Наш универ имеет право на жизнь» и т.д. Студенческое самоуправление опального вуза объявило забастовку…

Чиновники наверняка тоже были в шоке, к протестной ситуации были не готовы. Именно поэтому на встречу в МИУ примчался Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования, чтобы объяснить, мол, все не так и плохо, на улице никто не останется, а может, и МИУ не закроют, если вуз пройдет повторную аккредитацию. Однако куда конкретно денут 1500 студентов, если университет все-таки не пройдет заветной аккредитации, чиновник не уточнил. Важно еще и то, что плата за обучение в МИУ ниже, чем в госвузах. При этом вопрос денег Касперович назвал «обсуждаемым».

«Было сказано, что учебный материал, который есть в МИУ, не соответствует стандартам, — недоумевал на встрече с чиновником учащийся МИУ Федор Богданов. — Однако вы утверждаете, что мы продолжим обучение по программе, которая не соответствует стандартам? Но как это вяжется с логикой?» Получается, дело совсем не в программе. Тогда в чем же? «Здесь дело даже не в идеологии МИУ. Просто… У нас министр образования в Беларуси — идеолог и коммунист, понимаете? — поделился мыслями с журналистами Богданов. — И интересно узнать: мы действительно не прошли аккредитацию или, может, не подошли по идеологии?..»

Дальше — больше. Ректора МИУ вызвали в прокуратуру за… несанкционированное массовое мероприятие, коим прокурорские работники посчитали встречу студентов с ректором, где присутствовали вышеупомянутые плакаты. Николая Сушу предупредили, мол, еще один раз, и он ответит по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). А вот это уже совсем неожиданно. Раньше по этой статье судили увешанных значками, лентами и флагами патлатых оппозиционных активистов: давали штрафы или бросали на нары в изоляторе на Окрестина с дыркой в полу вместо туалета. А тут — целый ректор частного вуза…

Понятно, что применение в данном случае подобной статьи стало бы полным абсурдом. Судить ректора за встречу со студентами — то же самое, что судить священника за встречу с прихожанами в стенах храма. Или новобрачных за пышную свадьбу на 150 человек в ресторане. Или экскурсовода за встречу с экскурсантами в художественном музее… Ну и так далее. Судить и отправлять на нары Сушу, уверен, никто не будет. Иначе он станет героем для студентов и потенциальным новым министром образования для оппозиционно настроенных обывателей. Терновые венцы у нас в последнее время раздают только изредка и избранным. Поэтому, думаю, потенциальное дело про «митинг» в вузе закончится ничем.

Важно другое. Почему МИУ? Почему сейчас? Вся эта вакханалия с закрытием вопрос денег или все-таки идеологии в преддверии президентских выборов? Или все сразу?.. Ну правда ведь, зачем какие-то частные вузы переманивают студентов и берут с них денежку, если государство прекрасно справится с продажей знаний и дипломов самостоятельно? Да и зачем нашему распрекрасному государству трезвомыслящие самостоятельные студенты, не отягощенные походами на хоккей и митинги, не запуганные последствиями неявки на досрочное голосование или какой-нибудь первомайский субботник?

Окончательный ответ, думаю, мог бы дать только министр образования Игорь Карпенко. От аббревиатуры «МИУ» министра и экс-лидера белорусских коммунистов, уверен, в последние дни просто будоражит и бросает в холодный пот. Я вот, честное слово, очень удивлен, по какой причине Игорь Васильевич до сих пор занимает свою должность? Ведь с момента назначения на эту ответственную позицию, то есть с 2016г., скандалы в наших школах и университетах не утихают. То учительница грозит партой ребенка припечатать, то ножом кого—нибудь зарежут… Хотя, возможно, это и не главное. А главное — подписать учащихся на газету «Коммунист Беларуси», таскать на митинги, обеспечивать явку на так называемых выборах.

Алесь Киркевич, «БелГазета»