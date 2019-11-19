Румас на встрече с Медведевым говорил о погоде 13 19.11.2019, 18:30

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Сергей Румас и Дмитрий Медведев

фото: РИА Новости / Александр Астафьев

Премьеры Беларуси и РФ обсудили туман.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас после переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил об «отсутствии тумана» в отношениях двух стран. Такое заявление Румас сделал перед началом заседания Совета министров «cоюзного государства», передает РБК.

Белорусский премьер применил сравнение, рассказывая о погоде, когда его самолет приземлился в Москве. «Когда наш самолет приземлялся в аэропорту, был очень сильный туман, я даже как-то немножко неловко себя почувствовал», — сказал Румас, обращаясь к Медведеву.

«Это не наши проделки», — парировал российский премьер.

Румас продолжил, что когда они подъезжали к месту проведения переговоров, туман рассеялся. «А наша двусторонняя встреча показала: тумана в наших отношениях совсем нет», — констатировал белорусский премьер.