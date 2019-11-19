Трамп посмотрел «Джокера» и поделился впечатлением 4 19.11.2019, 22:11

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Дональд Трамп

Президент США организовал коллективный просмотр фильма в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп организовал в Белом доме показ фильма Тодда Филлипса "Джокер". Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на People.

Коллективный просмотр, на котором присутствовали Трамп, его семья, друзья и некоторые сотрудники Белого дома, состоялся в 16 ноября.

Отмечается, что президент США сказал, что "Джокер" ему понравился.

Сообщается, что по данным сайта IndieWire, Трамп - фанат кино. Один из его любимых фильмов - "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса, также ему нравятся "Кровавый спорт" Ньюта Арнольда (1988) и "Хороший, плохой, злой" Сержио Леоне (1966).