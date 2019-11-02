Foreign Policy: Путин проиграл свою африканскую игру еще до того, как начать 1 2.11.2019, 21:02

5,357

Фото: РИА «Новости»

Почему этот произошло?

(..) На прошлой неделе в Сочи прошел первый в истории саммит Россия-Африка, "и принимавший его президент Владимир Путин был полон решимости продемонстрировать все, что может предложить его страна. "Хороши, - сказал один южноафриканец, поигрывая с автоматом Калашникова нового образца. - Они мне нравятся".

"На фоне того, как Путин пытается обихаживать лидеров Африки и совершить великое возвращение на континент, возникают опасения по поводу новой схватки за Африку. Это восприятие, похоже, существует в Москве, Пекине и Вашингтоне, где чиновники ясно дали понять, что в той или иной степени их взаимодействие с континентом является частью более широкой геополитической борьбы друг с другом", - пишет журнал Foreign Policy (перевод — inopressa.ru).

"С этим восприятием существует множество проблем, не в последнюю очередь из-за того, что оно заставляет смотреть на африканцев как на пассивные политические объекты, а не как на полноправных игроков. Но первым фактическим недостатком является включение России в какую бы то ни было дискуссию великих мировых держав. Ощущение того, что она принадлежит к числу этих держав, которому вторят чиновники и издания по всему миру, оказывается не более чем пиар Путина", - считает автор публикации Стивен Падуано.

"Россия пытается подпитывать представление о том, что она является крупным игроком", - заявил Foreign Policy Грант Харрис, который занимал пост старшего советника президента США Барака Обамы по Африке.

"В Сочи Путин, несомненно, мог это делать, но данные говорят о другом", - говорится в статье. - С 2014 года, когда санкции, последовавшие за аннексией Крыма, вынудили Путина искать новые рынки и партнеров за пределами регуляторных границ Запада, Россия предприняла скоординированные усилия по развертыванию в Африке. Большого эффекта эти усилия не дали. Сегодня только 3,7% российских товаров поступают в Африку. (...) Все еще хуже в обратном направлении - на африканские товары приходится всего 1,1% российского импорта. Сочинский саммит должен был все это изменить. Тем не менее, вряд ли можно предположить, что изменения произойдут. Из сделок на сумму 12,5 млрд долларов, которые предположительно были подписаны, большая часть была лишь договорами о намерениях, которые могут никогда не стартовать. (...) Кроме оружия, главным поставщиком которого на континент Россия продолжает оставаться, она мало что может предложить и меньше, чем готова взять Африка. Пока трудно понять, как может преуспеть план Путина по поиску новых партнеров, заработку больших денег и перезапуску российской экономики. "Форум закончится, и все будет по-прежнему", - с отчаянием заметил один уроженец города Сочи".

"Тем не менее, Путин держится за свою великодержавную парадигму. "На протяжении многих лет Путин стремился играть гораздо более важную роль в международной системе", - сказал в интервью Foreign Policy бывший посол США в России Майкл Макфол. В Сочи российский лидер и его соратники не стеснялись этого и добровольно заявляли, что возвращение в Африку является обнадеживающим шагом в их возвращении к статусу великой державы (...)", - подчеркивается в статье.

"Но на этом пути Россия допускает предостаточно промахов, - полагает автор публикации. - Оказывается, обращаться с африканскими государствами как с пешками, легко поддающимися манипуляциям, не только сомнительно с этической и интеллектуальной точки зрения, но и стратегически глупо. Россия (...) часто сбрасывает со счетов внутреннюю африканскую политику и не учитывает политические предпочтения, отказываясь развивать значимые связи с гражданским обществом и всем политическим спектром. Вместо этого, как объясняет Джадд Девермонт из Центра стратегических и международных исследований, "русские идут ва-банк с действующим президентом".

"В Южной Африке эта ошибка в полной мере проявилась в закулисном и потенциально коррумпированном обихаживании Россией тогдашнего президента Джейкоба Зумы ради получения контракта на строительство атомной станции, - утверждает Падуано. - Прошло немного времени, и правительство Зумы пало после более масштабного коррупционного скандала, который, в свою очередь, заставил его преемника Сирила Рамафоса отменить заветное соглашение с Россией".

"В Судане Россия допустила аналогичные и более подозрительные ошибки. В то время как Омар аль-Башир боролся за сохранение своей пропитанной кровью диктатуры в ходе недавней революции, появились российские игроки с планом дезинформации с целью его спасения. Им этого сделать не удалось, и сегодня Башир находится за решеткой. Хотя российско-суданские отношения возобновились, это была дорогостоящая ошибка в стране, которая может предложить не только золото и нефть, но и военно-морскую базу на Красном море, которая является одним из главных приоритетов Путина", - пишет Foreign Policy.

"Другие промахи были более неловкими. В 2018 году сподвижники Евгения Пригожина, человека, который, как считается, управлял вмешательством России в президентские выборы 2016 года в США, применил похожую тактику, чтобы подорвать избирательную гонку на Мадагаскаре. Идея заключалась в том, чтобы, используя фабрику троллей, повлиять на мнение избирателей, манипулируя онлайн-СМИ. Однако в стране, где распространение интернета составляет всего 9,8%, около четверти от среднего показателя на континенте, фабрика троллей не оказала существенного влияния. Поддерживаемые Кремлем кандидаты проиграли, и последующие обвинения в даче взяток малагасийским чиновникам еще больше подпортили имидж России", - повествует издание.

"Однако в Ливии России повезло еще меньше. Как было установлено, в июле двое из тех же российских граждан, стоявших за неудачным заговором на Мадагаскаре, пытались повлиять на недавние выборы в Ливии. Дилетантские акции россиян привели к аресту дуэта - непростое дело в стране, которая, по мнению Freedom House, полностью лишена как выборной демократии, так и верховенства закона", - комментирует Foreign Policy.

"В Гвинее в настоящее время разворачивается аналогичная ситуация: президент Альфа Конде (...) столкнулся с ограничением на пребывание у власти в его стране в течение двух сроков. Чтобы заслужить благосклонность стареющего лидера Гвинеи, российский посол в этой стане выступил за конституционную поправку, которая позволила бы Конде остаться на своем посту. (...) Если пойти ва-банк в отношении Конде, это может быть на пользу некоторым краткосрочным интересам, учитывая гвинейские поставки боксита, ценного ингредиента в производстве алюминия, но протесты в столице, где полиция застрелила нескольких демонстрантов, наводят на мысль, что Россия может снова пожалеть о своем решении пойти ва-банк", - указывает журнал.

"Хотя Путин добился успеха во многих своих напористых затеях в Европе и на Ближнем Востоке - в поляризации общества, содействии политикам, аннексии Восточной Украины и переломе в сирийской гражданской войне, его агрессивное маневрирование в Африке сопряжено с очевидными издержками. "Когда Россия перегибает палку, африканцы дистанцируются", - указывает Девермонт.

"Что Россия упускает из виду в своих отношениях с Африкой, и то, что великодержавный настрой побуждает забывать других - это то, что африканские государства естественным образом имеют свои собственные политические предпочтения, которые не всегда продаются или не всегда находятся во власти одного лидера. Когда Россия обихаживает правящие элиты и пытается подорвать демократические выборы, она игнорирует базовые тенденции на континенте. В последнем раунде опросов от Afrobarometer, ведущей государственной компании по проведению опросов общественного мнения в Африке, 75% респондентов выражают приверженность свободным и справедливым выборам", - говорится в статье.

"Эта степень философской разницы между Кремлем и континентом внесла вклад в политическую и идеологическую нерелевантность России в Африке, несмотря на ее мощное присутствие там во время холодной войны, - полагает Падуано. - На сегодняшний день всего 0,0005% африканцев считают, что Россия является лучшей моделью развития для их стран, сообщил Foreign Policy представитель Afrobarometer. Более того, по его словам, процент африканцев, считающих, что Россия имеет наибольшее влияние в их стране, "теряется в пункте "Другие".

Автор публикации отмечает, что в качестве ролевых моделей и политических партнеров Россию опережают США (30% респондентов) и Китай (24% респондентов), в то время как в отношении "самого большого внешнеполитического влияния 23% африканцев считают Китай самой видной неколониальной державой в их странах, и 22% отдают свой голос за США".

"Тем не менее, есть четкий путь, двигаясь по которому, Путин может догнать, по крайней мере, Вашингтон, - пишет издание. - В прошлом году президент США Дональд Трамп объявил о крупном сокращении вооруженных сил, которое произойдет, даже несмотря на то, что осталось провести важную антитеррористическую работу (...). Кроме того, Трамп проявил полное дипломатическое равнодушие к континенту, не отправив ни одного высокопоставленного советника в Африку с тех пор, как в прошлом году там побывал бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон (и был уволен, пока находился там), не совершив ни одного визита самостоятельно и назначив на пост посла в ЮАР модельера одежды и донора Республиканской партии без дипломатического опыта".

"(...) Как и в случае с ошибками США на Ближнем Востоке, политика Трампа в отношении Африки или ее отсутствие проложили путь к подъему России. "Это еще один случай, когда мы уходим, а Путин приходит и заполняет вакуум", - сказал Макфол, бывший посол.

Но (...) "африканские государства, как и все государства, могут поддерживать множественные партнерства. Это базовый дипломатический факт, который предлагает особые преимущества в Африке, учитывая, что "США, Россия и Китай играют на разных направлениях", говорит Макфол. Нигерия, которая объявила о новом соглашении по вооружениям в Сочи, является одним из таких бенефициаров. "Россия может поставлять вооружение в страну для обеспечения безопасности на ее нестабильном, богатом нефтью юго-востоке, но в то же самое время Китай помог профинансировать и построить ее нефтяную инфраструктуру, а США закупили у нее нефти на миллиарды долларов. При более глубоком рассмотрении ошибочное антагонистическое восприятие превращается в предприятие с взаимной выгодой", - резюмирует журнал.