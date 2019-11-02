РБК: Cтрелявшего в РФ срочника поставили в караул вопреки приказу Минобороны 2.11.2019, 12:42

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Нарушен приказ о направлении срочников на длительные задания.

Расстрелявший сослуживцев российский срочник Рамиль Шамсутдинов не должен был заступать в караул так как это является нарушением приказа министра обороны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с результатами закрытого совещания в Минобороны по итогам расследования ЧП в Забайкалье.

По данным издания, командование войсковой части в поселке Горный нарушило специальный приказ министерства, запрещающий направлять срочников на задания продолжительностью более трех дней. Согласно этому приказу в длительных заданиях могут участвовать только контрактники.

В ходе совещания министр обороны Сергей Шойгу резко раскритиковал работу командиров части в Забайкалье. «Это было не совещание, а разнос со стороны Шойгу»,— говорит источник о прошедшем совещании.

По словам источника, министр обороны приказал ввести в военкоматах углубленную диагностику психического здоровья призывников, а также провести проверку воинской части Забайкалье. Ею займется Главное управление контрольной и надзорной деятельности и Генштаб. Семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь.

Ранее комиссия Минобороны подтвердила «межличностный конфликт» и «психологическую несовместимость» Шамсутдинова с одним из офицеров. «Повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — сообщал источник, знакомый с предварительными выводами.