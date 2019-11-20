Луис Айяла: Лукашенко было поставлено условие 20.11.2019, 12:59

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Луис Айяла

Генсек Социнтерна — о ситуации в Беларуси.

На открытии Комитета Социнтерна в Минске выступил Луис Айяла (Чили), генеральный секретарь Социалистического интернационала. Во времена Пиночета Луис Айяла был лидером молодежного протеста против диктатуры, политическим заключенным, много лет провел в изгнании.

Генсек Социнтерна рассказал о том, как Лукашенко хотел встретиться с ним и его товарищем по Социнтерну, тогдашним Премьер-министром Чехии. Но ему было поставлено условие: встреча состоится, если в ней будет участвовать Николай Статкевич, лидер Народной Грамады — партии, которая представляет в Социнтерне Беларусь, сообщает пресс-служба «Народной Грамады».

Пресс-служба опубликовала и текст выступления Луиса Айялы:

«Я приветствую вас всех на этой первой официальной встрече Комитета по СНГ, Причерноморью и Кавказу.

Мы впервые встречаемся в этой стране, но это не значит, что раньше нас здесь не было.

История взаимоотношений Социнтерна и Беларуси началась около 20 лет назад, в момент, когда социал-демократическая партия Беларуси стала членом Социнтерна. И теперь вы полноправный член СИ и один из сопредседателей Комитета.

Мы наблюдаем за ситуацией в этой стране уже 20 лет.

За эти годы мы приезжали сюда несколько раз. Я мог бы долго об этом рассказывать, но упомяну несколько случаев.

Однажды я приехал сюда с председателем Комитета по правам человека. Это был премьер-министр Чехии.

Мы не сообщали никому о своем приезде, кроме партий-членов Социнтерна. Я сообщил об этом Николаю Статкевичу, который представляет здесь наше социал-демократическое движение. И мы вступили в диалог с различными политическими движениями, которые были в то время активны.

Мы не искали встречи с правительством, хотя я был вместе с премьер-министром европейской страны. Между прочим, Милош Земан – нынешний президент Чехии и наш большой друг.

Мы получили приглашение на встречу с правителем Беларуси. Мы с Милошем обсудили, стоит ли встречаться с этим господином и решили: для социал-демократического движения было бы полезно пригласить лидера партии-члена Социнтерна присоединиться к нам. И мы проинформировали главу правительства этой страны, что мы готовы ответить на приглашение и участвовать в диалоге. Мы лишь хотим, чтобы к нам присоединился Николай Статкевич.

Мы не получили ответа, поэтому встреча не состоялась. Но это не означает, что мы прекратили усилия».