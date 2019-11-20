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Правда о «выборах»
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В Польше хотят изменить ПДД

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  • 20.11.2019, 21:04
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В Польше хотят изменить ПДД

Водителям, возможно, придется уступать пешеходам.

В польской полиции приветствуют предложение об изменениях в правилах дорожного движения, благодаря которым пешеходы будут иметь приоритет перед автомобилистами в момент, когда ступят на пешеходный переход. Но водители должны быть более осторожны перед пешеходными переходами, — предостерег пресс-секретарь польской полиции Мариуш Цярка. Он добавил, что помимо изменения правил, необходимо изменить менталитет самих водителей, передает «Радио Польша».

Согласно исследованию, проведенному по заказу Министерства инфраструктуры Польши, 85% водителей превышают скорость в населенных пунктах, приближаясь к пешеходному переходу. В свою очередь, 7 процентов пешеходов переходят на красный свет, а 5 процентов пользуются мобильным телефоном при переходе через дорогу.


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