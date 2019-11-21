Помпео: НАТО является самым важным стратегическим партнерством в истории человечества 21.11.2019, 8:05

Майк Помпео

Госсекретарь подтвердил лидерство США в Альянсе.

В четверг госсекретарь США Майк Помпео принял участие в рабочей сессии НАТО в Брюсселе. Помпео отметил, что сегодня Северо-Атлантический альянс стоит перед новыми вызовами. Одним из них госсекретарь назвал коммунистический Китай, руководство которого противостоит западным ценностям свободы и демократии, сообщает «Голос Америки».

«НАТО действительно является самым важным стратегическим партнерством в истории человечества, - заявил Майк Помпео. - Соединенные Штаты возглавляли формирование этого альянса, и сегодня мы возвращаем наше надежное лидерство. Мы стремимся работать с нашими партнерами по НАТО, чтобы построить крепкий, стабильный, процветающий альянс, свободную Европу и свободный мир, который приносит пользу всем нашим народам».

Отвечая на вопрос прессы о проходящих сегодня в Палате представителей Конгресса США слушаниях по импичменту, Помпео сказал, что из-за своего рабочего графика он не следил за ходом выступлений на слушаниях, в том числе – за показаниями посла США в ЕС Гордона Сонтленда. При этом Помпео подчеркнул, что считает, что именно при президентстве Трампа и благодаря президенту Трампу Украине за последние три года была оказана огромная помощь, которая не оказывалась при прошлой администрации США.

Также в четверг представители Госдепартамента назвали сообщения в прессе о возможной отставке Помпео «абсолютно ложными».