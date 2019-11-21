Какой кофе взбодрит лучше всего? 4 21.11.2019, 9:50

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Не всегда самый ароматный напиток дает самый мощный эффект.

Какой кофе подарит вам больше всего энергии? Очевидно, тот, в котором содержится больше всего кофеина. Но на вопрос, какой кофе лучше выбрать, однозначного ответа нет. Существует распространенное мнение, что больше всего кофеина содержится в кофе с ярко выраженным вкусом. Но на самом деле это не так, пишет nozbe.com.

Содержание кофеина зависит от вида зерен, метода их обжарки и способа приготовления кофе. Давайте выясним, какой же кофе подойдет вам лучше всего.

Виды кофейных зерен

Существуют два основных вида кофе: арабика и робуста. Арабика считается более благородной, ее отличают богатый вкус и аромат. В то же время кофеина в ней меньше (0.9%-1.4%), чем в зернах робусты (1.8%-4%). Проще говоря, робуста в два раза крепче, чем арабика. Если вам нужен действительно бодрящий кофе, выбирайте сорта, содержащие больше робусты. Но учтите, что найти 100-процентную робусту непросто - да и незачем, ведь пить такой кофе было бы невозможно. Если вы все же решитесь попробовать чистую робусту - возможно, больше вам кофе пить вообще не захочется. Ведь все, что вы испытаете - это горький вкус сгоревших шин.

Способ обжарки

Обжарка - процесс, благодаря которому кофе получает свой неповторимый вкус и аромат. Также от обжарки зависит содержание кофеина. Поэтому, выбирая кофе, обязательно обратите внимание на то, как именно обжаривали зерна.

Есть одно основное правило: чем темнее зерна, тем меньше в них содержится кофеина. Так что не переходите на темную сторону :)

Даже из темных зерен, обладающих интенсивным вкусом, не обязательно получится крепкий кофе. Вы можете удивиться, но самый крепкий кофе - тот, что приготовлен из светлых зерен в кофемашине, в капельной кофеварке или с помощью воронки! Вы спросите, как же отличить степень обжарки кофе. Точных правил не существует, но в какой-то степени кофе можно сравнить с шоколадом: зерна сильной степени обжарки имеют темный цвет, а зерна легкой или средней обжарки выглядят примерно как молочный шоколад.

Способы заварки

На крепость кофе влияет и способ приготовления напитка. Существует распространенный миф, что самый крепкий кофе - эспрессо. Да, эспрессо обладает интенсивным вкусом, а концентрация кофеина в нем высокая (ведь его порция - всего 30 мл), но на самом деле количество кофеина в эспрессо низкое - всего около 60 миллиграмм. Даже в чашке растворимого кофе (150 мл) кофеина больше (80 мг). Так что если вам нужен кофеин, лучше приготовить кофе в кофемашине, в капельной кофеварке или с помощью воронки. В 150 мл напитка, приготовленном в капельной кофеварке, содержится около 150 миллиграмм кофеина - это больше, чем в эспрессо, приготовленного из такого же количества зерен. И вот мы добрались до сути вопроса. Чем дольше варить кофе, тем крепче он получится.

Так какой же кофе выбрать?

Итак, пришло время решить, какой же кофе лучше всего поможет справиться с проектом, рассчитанным на месяц, всего за неделю, и завершить все дела до 17 часов:

кофе, содержащий зерна сорта робуста - если вы любите эспрессо,

кофе из зерен легкой или средней обжарки,

кофе, приготовленный в кофемашине, кофе из капельной кофеварки или приготовленный с помощью воронки.