В Сенате США заявили о санкциях для задержки «Северного потока – 2» 1 21.11.2019, 10:55

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Ограничительные меры могут остановить реализацию российского проекта.

Сенатор-республиканец Тед Круз заявил 20 ноября в Сенате США, что введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" можно задержать при помощи санкций. Видео выступления опубликовано на канале сенатора в YouTube, сообщает "Гордон".

Круз отметил, что газопровод может принести России миллиарды долларов, которые будут подпитывать агрессию РФ.

Сенатор подчеркнул, что для решения проблемы Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях либо администрация американского президента должна использовать свои полномочия, предусмотренные законом "О противодействии противникам США посредством санкций". Круз добавил, что в Белом доме идут обсуждения, использовать ли эти полномочия.

По словам сенатора, санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2", могут остановить реализацию проекта, так как у РФ нет соответствующих технологий.

Он отметил, что в худшем случае такие санкции задержат "Северный поток – 2" более чем на год, в лучшем – на неопределенный срок остановят его строительство.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.