Казахстан даже не обсуждал с Россией транзит нефти в Беларусь 21.11.2019, 15:55

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Фото: ria.ru

Конкретных официальных предложений не поступало.

Казахстан официально не предлагал России запустить транзит нефти через территорию страны в Беларусь, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает РИА «Новости».

«Мы обсуждали этот вопрос во время визита на электроэнергетический совет. Министр энергетики (Казахстана – Прим. ред.) Канат Бозумбаев говорил об этих переговорах с белорусской стороной, больше у нас никакой информации нет. Конкретных официальных предложений нет», — сказал министр.

В начале ноября замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов утверждал, что Казахстан и Беларусь начали подготовку для подписания соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов. А до этого Бозумбаев сообщал, что основные параметры соглашения согласованы, вопрос о запрете реэкспорта урегулирован. По его словам, поставки обсуждаются на уровне от 1 до 3,5 миллиона тонн в год.