В Беларусь пришли морозы 3 22.11.2019, 9:34

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Что покажет столбик термометра днем и вечером?

Морозная погода ожидается в Беларуси в пятницу, 22 ноября. В Белгидромете сообщили, что на нее окажет влияние периферия антициклона, сформированного в холодном воздухе.

Ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный порывистый, по западу сильный порывистый. Максимальная температура воздуха от -5°С по востоку до +2°С по западу страны.

В столице без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

утром -5..-7°С;

днем -2..-4°С;

вечером -4..-6°С.