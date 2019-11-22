Гитанас Науседа: Калиновский вел на борьбу белорусов 22.11.2019, 14:52

1,247

Фото: belsat.eu

Президент Литвы почтил память повстанцев Калиновского.

Сегодня в Вильнюсе проходит торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил на мероприятии:

- Все тайное когда-то становится явным. Так и гора Гедимина открыла нам свою тайну. Пример повстанцев Калиновского, хоть его и пытались замолчать, вдохновил последующие поколения патриотов на борьбу за независимость. Наконец мы видим, как их тела поднимают из безымянной ямы, где их хотели спрятать российские власти. Это перезахоронение позволяет нам по-новому осмыслить историю 19 века. Наша связь с повстанцами никогда не была такой сильной, как сегодня. Их борьба, их идеи привели к возникновению современных государств. Калиновский вел на борьбу белорусов, Сераковский вдохновлял литовскоязычных участников восстания. Это дает пример и надежду всем народам, которые принимали участие в восстании. Клич повстанцев к свободе актуален и поныне. В мире есть прагматичная политика, но есть и идеалы. Деспоты жестко подавили восстание. Современные деспоты хотят повторить этот цикл. Но пока живет желание свободы, никакой деспот не может ничего сделать таким людям, - сказал Науседа.

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию торжественного перезахоронения Калиновского и повстанцев.