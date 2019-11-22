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Видеофакт: В Беловежской пуще олени принимают грязевые ванны

  • 22.11.2019, 20:50
Видеофакт: В Беловежской пуще олени принимают грязевые ванны
Иллюстрационное фото

Видео сняли в осеннем лесу.

Видео купания в грязи оленей выложил на сайте нацпарк «Беловежская Пуща», пишет tut.by.

В ролике видно, как несколько самок принимают грязевые ванны прямо посреди осеннего леса.

«Эти крупные, стройные и грациозные животные ведут стадный образ жизни и держатся обычно небольшими группами до 20 особей. Очень редко, когда высота снежного покрова достигает 70−100 см, они вынуждены собираться вблизи кормовых полян в более крупные стада до 60 особей. Участки обитания самок и самцов, как правило, совпадают лишь в период спаривания (август-сентябрь)», — сообщает нацпарк.

На территории Беларуси европейский благородный олень был многочисленным до XVII столетия и, по некоторым данным, отличался более крупными, чем ныне, размерами. Однако в конце XVIII века этот вид копытных в Беловежской пуще был полностью истреблен. В 1865 году сюда в обмен на зубров завезли из Силезии первую партию оленей (5 самцов и 13 самок). В естественные условия благородные олени были выпущены лишь в 1890 году, положив начало нынешней популяции.


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