Станция метро «Вокзальная» будет не такой, как ожидалось 3 23.11.2019, 8:32

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Зачем это было сделано и что в итоге увидят пассажиры?

В ближайшее время на архитектурно-градостроительном совете в Мингорисполкоме будет представлен обновленный вариант интерьера строящейся станции метро «Вокзальная». Специалисты «Минскметропроекта» решили довольно кардинально изменить облик платформы. Издание onliner.by рассказало, зачем это было сделано и какой увидят новую станцию пассажиры.

Первые изображения с видами «Вокзальной» были обнародованы в сентябре 2013 года. На них была изображена платформа с круглыми и вытянутыми колоннами светло-серого цвета. Потолок предлагалось украсить светильниками и акцентными красными полосами.

Спустя несколько лет на архитектурной выставке был представлен новый вариант станции. Цветовая гамма была переработана, а в интерьере появились декоративные элементы, связанные с железнодорожной тематикой. Украшением перрона должна была стать металлическая древовидная композиция в виде расходящихся железнодорожных путей. Пути образуют ветви дерева и дальше бегут по потолку станции, а круглые светильники символизируют остановочные пункты.

— Решение было интересное, но сложное в исполнении. Отдельные моменты не были проработаны. Например, потолок с металлоконструкциями над эскалатором было бы невозможно обслуживать, — говорит Сергей Букато, главный специалист отдела проектирования строительных конструкций и архитектуры «Минскметропроекта». — В итоге был предложен третий по счету проект, который планируем представить в Комитет архитектуры. Получилось, я считаю, не хуже.

Фото: realt.onliner.by

Тема обновленной «Вокзальной» — ночная дорога. Через весь перрон по темному потолку тянутся белые и красные светодиодные линии. Они символизируют свет встречных автомобильных фар и попутных задних габаритных огней. Оба пучка сходятся в композиционном центре — над древом дорог.

Фото: realt.onliner.by

— Это переосмысленная скульптура из прежнего проекта станции, — поясняет Сергей Букато. — В новом облике она приобрела современное звучание и более выразительный художественный смысл.

Фото: realt.onliner.by

Древо, над которым сейчас работает скульптор Александр Шаппо, будет выполнено из металла. Освещать композицию будут светодиодные полоточные светильники в виде колец.

Фото: realt.onliner.by

В отделке архитекторы старались отойти от использования дорогих природных материалов. Потолок облицуют крашеными алюминиевыми панелями, стены — керамогранитной плиткой, колонны — металлокерамикой, на пол положат гранитные плиты.