Белорусы требуют запретить движение автомобилей на Немиге 6 23.11.2019, 12:24

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ФОТО: GALADIETRIH.BLOGSPOT.COM

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В конце прошлого месяца СМИ публиковали репортаж из Сеула, где назло автомобилистам откопали реку в центре города. Журналисты выдвинули мысль, что подобный ход вполне применим и к минской Немиге. Прежде чем ругать идею, озвученную в петиции, советуем прочитать эту статью. Это сложно понять, но от решения в Сеуле все оказались в выигрыше, в том числе и корейские водители, пишет onliner.by.

Почему составители петиции хотят повторить сеульский опыт? «Улица Немига — историческая часть города с огромным потенциалом, которая используется не по назначению. Бриллиант используется для колки орехов, — сказано в обращении. — К сожалению, в советские времена в этом месте было совершено градостроительное преступление: была снесена историческая застройка ради дороги и типовых многоэтажек».

Авторы петиции предлагают следующие меры: «Во-первых, запретить движение автомобилей по этой улице, но оставить две полосы для общественного транспорта и такси. Также можно проложить трамвайную ветку. Во-вторых, сделать улицу пешеходной».

«Запрет движения автомобилей позволит заняться реконструкцией улицы, которая превратит ее в место притяжения туристов, — говорится в обращении. — В дальнейшем должна быть восстановлена историческая застройка улицы (Нижний рынок, Темные Крамы). Также существует проект по выносу летописной реки Немиги на поверхность. Подобный проект реализовали в Сеуле, где восстановленная река приносит миллиарды долларов дохода от туристов. После всех произведенных мероприятий Минск, наконец, начнет зарабатывать серьезные деньги на туризме. Считаем, что Минску необходимо восстановить свой исторический символ, начав с запрета автомобильного движения. Это также позволит разгрузить центр города».

Существует проект прокладки путей скоростного трамвая не до станции метро «Молодежная», как было озвучено властями, а именно до Немиги. По мнению специалистов в области организации движения, такой маршрут создаст удобную связь района Сухарево и центра города без пересадок: «Трамвайный путь пройдет через две существующие линии метро, третью строящуюся и заложенную в генплане станцию железной дороги, запланированную в районе развязки пр. Дзержинского — переулок Домашевский. Данная схема движения создаст удобные транспортно-пересадочные узлы: метро, наземного общественного транспорта, железной дороги и трамвая — тем самым разгрузит вторую линию метрополитена, перенаправит поток пассажиров из метро без временных потерь».