Астрономы обнаружили движущийся к Земле астероид 8 23.11.2019, 16:40

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Размерами небесное тело сопоставимо с «Челябинским метеоритом».

Астрономы заметили крупный астероид, который приближается к Земле. Размеры небесного тела составляют 10-15 метров, то есть, его можно сравнить с метеоритом, который упал в Челябинске в 2013 году, сообщает zn.ua со ссылкой на "Роскосмос".

Отмечается, что астероид находится на гелиоцентрической орбите с периодом вращения 2,89 года. Минимальное расстояние сближения с Землей составляет 139,4 тысячи километров.

Неизвестный ранее объект обнаружила система предупреждения в районе села Передовое Амурской области 6 ноября. В течение 8 ноября подтверждающие наблюдения были получены в обсерваториях Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory, Westfield (штат Иллинойс, США).

По словам ученых, астероид не представляет никакой опасности для планеты.